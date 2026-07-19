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Die Ethereum Prognose beginnt den Juli 2026 mit einem historischen Novum, denn erstmals in ETHs Kursgeschichte schlossen drei Quartale hintereinander im Minus. Der Token notiert bei rund 1.840 Dollar und liegt damit 63 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.953 Dollar aus dem August 2025. Crédit Agricole brachte am 1. Juli den Euro-Stablecoin EURXT auf die Ethereum-Blockchain und wickelte damit die erste europäische Fondszeichnung über einen regulierten Stablecoin ab. Spot-ETH-ETFs verzeichneten in der Woche zum 11. Juli erstmals seit acht Wochen wieder Nettozuflüsse. Reicht diese Wende, um die Ethereum Prognose nachhaltig zu drehen, oder braucht der Markt einen stärkeren Impuls?

Ethereum Prognose zwischen ETF-Wende und institutioneller Offensive im Juli 2026

Die Ethereum Prognose steht im Juli 2026 an einem Wendepunkt, der sich in den Daten deutlich abzeichnet. ETH handelt bei rund 1.840 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 233 Milliarden Dollar laut Fortune. Das vierte Quartal 2025 schloss mit minus 28 Prozent, das erste Quartal 2026 mit minus 29 Prozent und das zweite Quartal mit minus 25 Prozent. Dieser dreifache Verlust in Folge ist eine absolute Premiere in der Geschichte von Ethereum. Citi senkte die Ethereum Prognose am 1. Juli von 3.175 auf 2.240 Dollar und setzte die erwarteten ETF-Zuflüsse auf null.

In der Woche zum 11. Juli drehten die Zuflüsse erstmals ins Positive und brachten laut wallstreet-online 84,42 Millionen Dollar frisches Kapital in die Fonds. Crédit Agricole lancierte am 1. Juli über seine Tochter CACEIS den Euro-Stablecoin EURXT auf der Ethereum-Blockchain, und die erste Transaktion war eine Fondszeichnung in einen tokenisierten Amundi-Geldmarktfonds. Diese Premiere zeigt, dass europäische Großbanken Ethereum als Abwicklungsschicht für regulierte Finanzprodukte einsetzen. Am selben Tag startete die Organisation Ethereum Institutional mit Unterstützung von Mitgründer Joe Lubin und über 500 bestehenden Bankbeziehungen.

Das Glamsterdam-Upgrade wurde auf das dritte Quartal 2026 verschoben und soll durch parallele Transaktionsverarbeitung die Gaskosten senken. Standard Chartered hält sein ETH-Kursziel für 2026 bei 4.000 Dollar, was vom aktuellen Niveau eine Verdopplung bedeutet. Der Fear and Greed Index verharrt bei 23 in extremer Angst, und der RSI liegt bei 52 in neutralem Gebiet. Die Ethereum Prognose zeigt damit einen Token, dessen fundamentale Stärke weit vor der Kursentwicklung liegt. Für Anleger, die Multiplikatoren jenseits eines 2x suchen, beginnt die Rechnung dort, wo der entscheidende Auslöser ein konkretes Listing-Ereignis ist.

Pepeto liefert eine fertige Börse mit Bridge und Audit, während die Ethereum Prognose auf Glamsterdam wartet

Es gibt keine Garantie, dass die Ethereum Prognose sich kurzfristig verbessert, und selbst eine Verdopplung auf 3.600 Dollar liefert für jeden investierten Dollar nur einen Dollar Gewinn. Die Ethereum Prognose macht deutlich, warum Kapital in Projekte fließt, deren Rendite nicht von Monaten der Markterholung abhängt. Pepeto wurde von einem Mitgründer des originalen Pepe-Coins als Meme-Token-Börse mit funktionierenden Handelswerkzeugen aufgebaut, und die Plattform wartet nicht auf eine Roadmap, weil sie bereits einsatzbereit ist.

Der Presale sammelte mehr als 10 Millionen Dollar ein, während der Fear and Greed Index bei 23 stand und extreme Angst signalisierte. Dieses Tempo spricht dafür, dass die einsteigenden Wallets ihre Entscheidung auf Zahlen gründen und nicht auf Spekulation. PepetoSwap gibt Inhabern einen Handelsplatz, der die Gebühren beseitigt, die auf größeren Plattformen bei jedem Trade anfallen. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Vermögenswerte zwischen verschiedenen Blockchains und löst das Problem, dass Trader doppelt zahlen müssen, um eine andere Chain zu erreichen. Beide Werkzeuge sind einsatzbereit und nicht nur angekündigt, was dem Projekt einen Vorsprung gegenüber reinen Token-Starts verschafft.

Die unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SolidProof hat den Smart Contract geprüft und öffentlich dokumentiert, dass der Code fehlerfrei arbeitet und die versprochenen Funktionen ohne Einschränkung bereitstellt. Die Verbindung von Meme-Energie und funktionierenden Werkzeugen zur gleichen Zeit kommt in einem Marktzyklus selten vor. Pepeto verlangt von seinen Inhabern nicht, auf ein Upgrade zu warten, denn die Börse funktioniert bereits, und das erwartete Listing ist das Ereignis, das das Handelsvolumen bringen kann. Jede Runde, die sich schließt, hebt den Einstiegspreis für alle, die später kommen, und der Presale-Preis von 0,000000188 Dollar bleibt nur so lange bestehen, wie die aktuelle Phase offen ist.

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Fazit

Wer mit frühen Krypto-Einstiegen Vermögen aufgebaut hat, traf eine Entscheidung, die zählte, und diese Entscheidung war, zu handeln, solange der Zugang noch offen war. Die Ethereum Prognose verdeutlicht, dass ETH bei 233 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung Monate für eine Verdopplung brauchen könnte. Pepeto hat mit einer funktionierenden Börse, einer Cross-Chain-Bridge und einem durch SolidProof geprüften Smart Contract die Werkzeuge vor dem Listing geliefert. Das eingesammelte Presale-Volumen von mehr als 10 Millionen Dollar könnte darauf hindeuten, wohin erfahrene Wallets als Erstes geflossen sind. Den Presale jetzt zu verpassen könnte am Ende dieses Zyklus die Entscheidung sein, die am meisten schmerzt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeuten die drei Verlustquartale für die Ethereum Prognose?

ETH schloss Q4 2025, Q1 2026 und Q2 2026 jeweils im Minus, ein historisches Novum. Die Ethereum Prognose hängt davon ab, ob die ETF-Zuflüsse anhalten und ob das Glamsterdam-Upgrade im dritten Quartal die Kapazität erhöht.

Warum zieht Pepeto Kapital an, während ETH seitwärts handelt?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg mit einer funktionierenden Börse und einer Cross-Chain-Bridge, geprüft durch SolidProof, vor einem erwarteten Binance-Listing. Der Presale ist auf der offiziellen Website pepetocoin.com verfügbar.