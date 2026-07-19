Wenn Raumsonden ihre geplante Lebensdauer überschreiten, werden die Missionen oft routinemäßig abgewickelt. Manchmal jedoch entscheiden sich Ingenieurteams für Manöver, die eigentlich als zu gefährlich gelten. Die Raumsonde Hayabusa2 der japanischen Raumfahrtagentur Jaxa hat am 5. Juli 2026 den erdnahen Asteroiden Torifune in einer Entfernung von lediglich 800 Metern passiert. Das Manöver fand bei einer relativen Geschwindigkeit von rund 19.000 Kilometern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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