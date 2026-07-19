Der Bitcoin hat die zuletzt hart umkämpfte Marke von 60.000 US$ letztlich verteidigt und damit das in meiner vorherigen Analyse skizzierte Negativszenario zunächst abgewendet. Gleichzeitig gelang inzwischen der Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends. Nun steht die Kryptowährung am nächsten Widerstand. Daher: Ein Ausbruch könnte weiteres Kurspotenzial von rund 7.000 US$ je Coin freisetzen. Der nächste Ausbruch könnte bevorstehen Mit der Verteidigung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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