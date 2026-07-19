Der DAX könnte nach Einschätzung von Anlagestratege Heiko Thieme zunächst deutlich unter Druck geraten, bevor er bis zum Jahresende auf 27.500 Punkte steigt. Eine Korrektur von fünf bis zehn Prozent hält Thieme angesichts der geopolitischen Unsicherheiten für wahrscheinlich. Vor allem der Nahostkonflikt und die unberechenbare Politik von US-Präsident Donald Trump könnten die Märkte kurzfristig belasten. Langfristig bleiben für Thieme jedoch nicht Krisen oder Zölle entscheidend, sondern die Entwicklung der Unternehmensgewinne. Besonders wichtig seien die Ausblicke der Unternehmen auf die kommenden Quartale. Fielen diese positiv aus, könnten die Aktienmärkte nach einer Korrektur schnell …
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