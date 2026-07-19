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ZEC notiert bei rund 545 Dollar und hat in dieser Woche mehr als 25 Prozent zugelegt. Die Zcash Prognose richtet sich jetzt auf das Ironwood-Upgrade, das am 28. Juli auf Blockhöhe 3.428.143 aktiviert werden soll. Im Juni hatte die Offenlegung einer vier Jahre alten Schwachstelle im Orchard-Pool den Kurs um rund vierzig Prozent einbrechen lassen. Das Upgrade führt einen neuen geschützten Pool ein und ermöglicht die Verifizierung des gesamten ZEC-Angebots. Reicht die Zcash Prognose für eine Rückkehr über die 600-Dollar-Marke?

Zcash Prognose zwischen Ironwood-Upgrade und Vertrauensfrage nach dem Orchard-Bug

Am 29. Mai entdeckte der Sicherheitsforscher Taylor Hornby eine Soundness-Schwachstelle im elliptischen Kurvecode des Orchard-Pools, die theoretisch die Erzeugung gefälschter ZEC ermöglicht hätte. Laut CoinMarketCap wurde der Bug innerhalb weniger Tage durch den Notfall-Hard-Fork NU6.2 am 3. Juni gepatcht, und eine Ausnutzung konnte nicht bestätigt werden. Die Offenlegung allein reichte jedoch aus, um den ZEC-Kurs um rund vierzig Prozent abstürzen zu lassen. Der Fear-and-Greed-Index stand während des Crashs in der Zone extremer Angst, doch die anschließende Erholung formte ein mögliches Doppelbodenmuster auf dem Tageschart. Die Zcash Prognose für die kommenden Wochen hängt nun davon ab, ob dieses Muster Bestand hat.

Das Ironwood-Upgrade soll am 28. Juli auf Blockhöhe 3.428.143 aktiviert werden und den aktuellen Orchard-Pool durch einen neuen geschützten Pool ersetzen. Laut Bitcoin.com führt das Upgrade einen Buchhaltungs-Checkpoint ein, der jede Transaktion aus dem alten Pool überprüft, bevor sie in den neuen Pool übergeht. Am 17. Juli veröffentlichten Valar Group und Project Tachyon die Full-Node-Software Zakura, die die Blockchain fünfmal schneller synchronisiert als Zebra. Gleichzeitig erreichte das Legacy-Programm zcashd am 18. Juli sein End-of-Life, und alle Betreiber müssen auf den modernen Rust-basierten Client migrieren.

Mehr als 80 Prozent des maximalen Vorrats von 21 Millionen ZEC sind inzwischen ausgegeben, was das Netzwerk in eine Zone struktureller Knappheit bringt. Die Marktkapitalisierung liegt bei 9,16 Milliarden Dollar, und Für die kurzfristige Zcash Prognose sehen Analysten 620 Dollar als nächstes Ziel, wenn ZEC den Bereich um 540 Dollar als Support verteidigt. Die Zcash Prognose profitiert kurzfristig von der Ironwood-Dynamik, doch der Markt hat mehrfach gezeigt, dass ein einzelnes Upgrade keine Richtung garantiert. In einem Umfeld mit derart hoher Volatilität stellen sich Anleger die Frage, wo ein Einstieg die größte Stabilität bieten kann.

Pepeto bietet Presale-Stabilität und ein Risikobewertungssystem für den Einstieg

Die Zcash Prognose hängt davon ab, ob Ironwood das Vertrauen in das Netzwerk wiederherstellt, doch während diese Frage offen bleibt, trifft die Volatilität gelisteter Coins jeden Halter ohne Vorwarnung. Pepeto hält seinen Presale-Preis unabhängig davon, was der offene Markt tut, und genau diese Stabilität zieht Wallets aus der Turbulenz ab. Ein festgelegter Einstieg zum Presale-Preis bedeutet, dass das Listing-Event den ersten Ertrag definieren könnte, und genau dieser Abstand ist es, der Kapital in frühe Token-Phasen bewegt.

Wer vor einem Einstieg wissen möchte, ob ein Token-Vertrag sicher ist, findet beim Risk Scorer eine direkte Antwort. Dieses Werkzeug bewertet jede Position, bevor Kapital einfließt, und erkennt Betrugsversuche sowie Fallen, die Wallets auf unverifizierten Chains leeren. Die Cross-Chain Bridge ergänzt den Risk Scorer, indem sie Vermögenswerte kostenlos über verschiedene Blockchains bewegt und den Wertverlust durch Gasgebühren beim Repositionieren verhindert. Beide Werkzeuge sind bereits aktiv und warten nicht auf ein Listing.

Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar angezogen, und der Mitgründer des originalen Pepe-Coins hat das gesamte Produktpaket entwickelt, das bereits vor dem öffentlichen Handel funktioniert. Das Prüfunternehmen SolidProof hat jeden einzelnen Vertrag und jede Funktion des Projekts untersucht und in einem vollständigen Audit die Sicherheit des gesamten Codes für alle teilnehmenden Wallets dokumentiert. Die 420 Billionen Einheiten im Token-Vorrat bilden die Liquiditätsbasis für hohe Handelsvolumina nach dem öffentlichen Start. Während die Zcash Prognose auf die Ironwood-Entscheidung wartet, baut Pepeto an einer Infrastruktur, die unabhängig von Marktzyklen funktioniert.

Die offizielle Pepeto-Website protokolliert jede Phase, während der Token-Vorrat sich seinem Limit nähert. Das erwartete Binance-Listing könnte einen öffentlichen Preis setzen, unter dem jeder Presale-Käufer bereits positioniert wäre. Wer heute einsteigt, könnte auf der Seite stehen, die Erträge einsammelt, statt sie nur von außen zu beobachten.

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Fazit

Die Zcash Prognose kann eine Erholung einleiten, doch der Markt kann sich jederzeit drehen. Genau deshalb zählt ein Presale-Einstieg mehr als die Jagd nach einem Chart, der sich bereits bewegt hat. Pepeto liefert einen Risk Scorer und eine Bridge zu festgelegten Presale-Konditionen, die kein gelisteter Meme-Coin in dieser Form bieten kann. Mit mehr als 10 Millionen Dollar im Presale verkleinert jede neue Wallet den verbleibenden Vorrat vor dem erwarteten Binance-Listing. Der heutige Einstieg könnte der Handel sein, den Anleger rückblickend als den entscheidenden Moment des Zyklus erkennen.

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Häufig gestellte Fragen

Was beeinflusst die Zcash Prognose im Juli 2026?

Das Ironwood-Upgrade am 28. Juli soll nach der Orchard-Schwachstelle das Vertrauen wiederherstellen. ZEC legte in dieser Woche 25 Prozent zu und handelt nahe 545 Dollar, während Analysten 620 Dollar als nächstes Ziel sehen.

Warum ist Pepeto während der Zcash-Debatte im Gespräch?

Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt und bietet einen Risk Scorer sowie eine kostenlose Cross-Chain Bridge. Alle Werkzeuge sind unter pepetocoin.com bereits aktiv und durch ein SolidProof-Audit abgesichert.