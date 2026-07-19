Samsung Electronics erwartet dank der starken Nachfrage nach KI-Chips einen außergewöhnlich hohen operativen Gewinn. Gleichzeitig streicht der Konzern in den USA 839 Stellen, verlagert seinen Hauptsitz nach Texas und kämpft in anderen Geschäftsbereichen mit steigenden Kosten. Die großen Unterschiede zwischen der erfolgreichen Halbleitersparte und schwächeren Bereichen verschärfen zudem den internen Streit über Bonuszahlungen.Rekordgewinn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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