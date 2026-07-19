Schwellenländer geraten unter Druck, weil die KI- und Chip-Wette plötzlich wackelt. TSMC, Samsung und SK Hynix dominieren den Index. Genau das könnte jetzt zum Risiko werden. Aktien aus Schwellenländern sind deutlich gefallen. Der MSCI Emerging Markets Index verlor zeitweise 2,8 Prozent auf 1.594 Punkte und steuert damit auf eine technische Korrektur zu. Auslöser sind wachsende Zweifel an den hohen Bewertungen im Bereich künstliche Intelligenz und ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de