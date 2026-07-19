Fast jede:r fünfte Finanzentscheider:in verliert durch die Überprüfung KI-generierter Outputs mehr als 30 Stunden pro Woche. Laut Umfrage spielt das eigene Urteilsvermögen weiterhin eine entscheidende Rolle. KI soll die Effizienz steigern - auch im Finanzwesen. Das Potenzial ist erheblich: Datenintensive Prozesse wie Rechnungseingänge, Kontoabgleiche und Reportings lassen sich mit entsprechenden Tools deutlich beschleunigen. Eine aktuelle IDC-Umfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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