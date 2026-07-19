Dogecoin Prognose Juli 2026 - DOGE Pay erreicht 6.000 Händler und House of Doge startet an der Nasdaq

Anzeige / Werbung

Die Dogecoin Prognose für Juli 2026 beginnt mit einem Widerspruch, denn DOGE handelt bei etwa 0,072 Dollar und steht nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 0,069 Dollar. Gleichzeitig handelt House of Doge seit dem 1. Juli auf der Nasdaq unter dem Ticker HODO und gibt dem Meme-Coin erstmals eine direkte Verbindung zu traditionellen Märkten. DOGE Pay ist bei mehr als 6.000 Händlern live, doch die Spot-ETFs verzeichnen seit zwei Wochen keine Zuflüsse mehr. Die Infrastruktur wächst, aber der Kurs reagiert nicht. Braucht DOGE einen externen Katalysator, oder baut sich hier eine Divergenz auf, die sich plötzlich entladen könnte?

Dogecoin Prognose zwischen Nasdaq-Debüt und stagnierendem Kurs

Die Dogecoin Prognose wird in diesem Monat von Infrastruktur-Meilensteinen geprägt, die den Kurs bisher nicht bewegt haben. Laut GlobeNewswire schloss House of Doge, der kommerzielle Arm der Dogecoin Foundation, am 30. Juni die Fusion mit Brag House Holdings ab und handelt seit dem 1. Juli auf der Nasdaq unter dem Ticker HODO. CEO Marco Margiotta erklärte, dass der Börsenzugang das Kapital und die Sichtbarkeit liefert, um Zahlungsinfrastruktur, Sportportfolio und die Tokenisierung realer Vermögenswerte zu skalieren.

Am 9. Juni ging DOGE Pay über eine Partnerschaft mit MoonPay bei mehr als 6.000 Händlern live. Die Gebühr von einem Prozent konkurriert direkt mit traditionellen Kartennetzwerken, und der vollständige Rollout ist für das dritte Quartal 2026 geplant. Die SEC und CFTC stuften DOGE im März 2026 als digitalen Rohstoff ein, was den Weg für den 21Shares TDOG Spot-ETF ebnete, der seit Januar an der Nasdaq handelt.

Trotz dieser Meilensteine zeigt die Dogecoin Prognose beim Kurs wenig Bewegung. Der TDOG-ETF verwaltet nur rund 20 Millionen Dollar und verzeichnete laut Changelly zwei Wochen in Folge null Nettozuflüsse. DOGE verlor im letzten Jahr rund 70 Prozent und handelt etwa 85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,48 Dollar. Changelly prognostiziert für Juli einen Durchschnitt von 0,076 Dollar mit einer Spanne zwischen 0,072 und 0,08 Dollar.

Der Fear and Greed Index steht bei 25 und signalisiert extreme Angst im Markt. Die Dogecoin Prognose wird auf dem Papier durch die Rohstoff-Klassifizierung und den ETF gestärkt, doch dem Kurs fehlt der Kaufdruck, der fundamentale Fortschritte in eine Aufwärtsbewegung umwandelt. Anleger, die nach der Dogecoin Prognose handeln, erkennen diesen Widerspruch und lenken Kapital in Presale-Projekte mit einem konkreten Listing-Katalysator.

Pepeto verbindet Cross-Chain-Transfers und Risikobewertung in einer Plattform

Während die Dogecoin Prognose auf frische Impulse wartet, zieht Pepeto Kapital an und bietet dabei Handelswerkzeuge, die Cross-Chain-Transfers, Risikobewertung und Token-Swaps aus einer einzigen Plattform ermöglichen. Diese Funktionen, die große Börsen normalerweise hinter hohen Gebühren und komplexem Onboarding verstecken, stehen Pepeto-Teilnehmern von Beginn an zur Verfügung.

Mit der Cross-Chain Bridge können Halter ihre Token direkt von einem Netzwerk in ein anderes verschieben und benötigen dafür keinen Drittanbieter. Der Risk Scorer markiert potenzielle Probleme bei neuen Token, bevor ein Handel durchgeführt wird. Ein ehemaliger Binance-Experte hat Pepeto aufgebaut, um Meme-Coin-Energie mit Werkzeugen zu kombinieren, die erfahrene Trader erwarten.

Bevor der Presale für die Öffentlichkeit geöffnet wurde, hat SolidProof den kompletten Smart-Contract-Code geprüft und in einem detaillierten Bericht als sicher eingestuft. Statt nur zu kaufen und zu warten, erhalten Halter Zugang zu funktionalen Werkzeugen, die über den reinen Token-Besitz hinausgehen. Diese funktionale Grundlage unterscheidet Pepeto von Meme-Coins, die allein auf Spekulation aufgebaut sind.

Der Presale sammelte mehr als 10 Millionen Dollar von Wallets ein, die den Einstieg als das bewerten, was er möglicherweise darstellt. Mit einer Gesamtmenge von 420 Billionen Token orientiert sich Pepeto am Vorbild des originalen PEPE-Launches, und das erwartete Binance-Listing könnte den Presale-Preis in einen börsengehandelten Kurs umwandeln. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, dass Kapital schneller zufließt, je näher das Listing-Fenster rückt, und dieses Tempo könnte genau das Signal sein, das frühen Teilnehmern zeigt, dass ihr Timing stimmt.

[YOUTUBE_EMBED_URL]

Fazit

Die Dogecoin Prognose für Juli 2026 sieht auf dem Papier besser aus als am Kurs, denn die Rohstoff-Klassifizierung und der Spot-ETF schaffen Struktur, aber DOGE über 0,07 Dollar ist nicht der Punkt, an dem kleine Einstiege zu großen Renditen werden. Stunden früher zu handeln könnte den Unterschied zwischen einer Position mit Potenzial und dem Zusehen von der Seitenlinie ausmachen. Das Presale-Fenster bei Pepeto ist jetzt noch offen, und das erwartete Binance-Listing könnte der Moment sein, in dem Presale-Halter die Renditen ernten, für die spätere Käufer deutlich mehr bezahlen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Dogecoin Prognose für Juli 2026?

Die Dogecoin Prognose sieht DOGE zwischen 0,072 und 0,08 Dollar für Juli, mit einem Jahresdurchschnitt bei etwa 0,095 Dollar. Ein Ausbruch über 0,08 Dollar würde den Weg Richtung 0,11 Dollar öffnen.

Was macht Pepeto anders als gelistete Meme-Coins?

Pepeto bietet eine Cross-Chain Bridge und einen Risk Scorer aus der Presale-Phase heraus, ist von SolidProof geprüft und wurde von einem ehemaligen Binance-Experten entwickelt. Weitere Informationen finden Sie auf pepetocoin.com unter https://pepetocoin.com.