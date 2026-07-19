LONDON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat erneut voreilig eine mutmaßliche Entscheidung in der britischen Politik kommentiert. Die Menschen in der schottischen Stadt Aberdeen würden auf der Straße tanzen, weil der neue Premierminister Andy Burnham geäußert habe, dass er den Abbau des "unschätzbar wertvollen Nordseeöls" gänzlich erlauben werde, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Das Problem dabei: Noch ist Burnham gar nicht offiziell Premier, erst am Montag wird er mit der Regierungsbildung beauftragt, und die Entscheidung über die Nordsee ist politisch extrem kompliziert.

Unter anderem die BBC berichtete am Wochenende aber in der Tat, dass Burnham möglicherweise Pläne für neue Öl- und Gasbohrungen in der Nordsee ankündigen werde. Dies würde dem Grundsatzprogramm seiner Labour-Partei vom Wahlsieg 2024 widersprechen, in dem festgehalten ist, dass keine neuen Lizenzen vergeben werden sollen. Im Mittelpunkt stehen sollen zwei Öl- und Gasfelder in Schottland - der Heimat von Trumps Mutter.

Trump schrieb schon über Burnhams Vorgänger



Es sei eine der größten Quellen für Qualitätsöl, schrieb Trump, dieses werde Großbritannien zu einem der reichsten Länder der Welt machen. Außerdem meinte der US-Präsident, werde gemunkelt, es gebe einen Plan, Windkraftanlagen von Aberdeen weg zu versetzen. Einen Beleg dafür gibt es nicht. Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder den britischen Abbaustopp in der Nordsee sowie die Verlagerung auf Windkraft kritisiert. Windkrafträder sind nach Ansicht des US-Präsidenten hässlich.

Trump hatte den Rücktritt von Burnhams Vorgänger Keir Starmer einen Tag vor dessen Erklärung ebenfalls auf Truth Social angekündigt. Unter anderem beim Thema Energie habe Starmer kläglich versagt, äußerte Trump damals./mj/DP/stw