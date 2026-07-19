Shiba Inu Prognose nach Rekord-Burn und neuem Allzeittief im Juli 2026

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Die Shiba Inu Prognose für Juli 2026 wird von einem Widerspruch bestimmt, der die gesamte Meme-Coin-Branche betrifft. SHIB notiert bei rund 0,0000042 Dollar und hat damit 95 Prozent seit dem Allzeithoch von 0,00008616 Dollar aus dem Jahr 2021 verloren. Im Juni 2026 fiel der Kurs auf ein neues Allzeittief von 0,00000402 Dollar und unterschritt damit jede zuvor getestete Unterstützung. Am 8. Juli verbrannte die Community mehr als 110 Millionen Token in einem einzigen Tag, den größten Einzelburn seit sechs Monaten. Doch der Kurs fiel am selben Tag um fünf Prozent, und die Frage, ob Burns bei 585 Billionen Token im Umlauf jemals das Angebot spürbar beeinflussen können, bleibt die zentrale Herausforderung der Shiba Inu Prognose.

Shiba Inu Prognose zwischen Rekord-Burn und einbrechender Shibarium-Aktivität

SHIB handelt Mitte Juli 2026 bei rund 0,0000042 Dollar und liegt damit 95 Prozent unter dem Allzeithoch laut Coinpedia. Der Token setzte im Juni ein neues Allzeittief bei 0,00000402 Dollar, als er erstmals unter die Marke von 0,00000500 Dollar fiel. Die Community verbrannte am 8. Juli insgesamt 110 Millionen SHIB, angetrieben von einer einzelnen Robinhood-Wallet, die 109 Millionen Token in einer Transaktion beseitigte. Es war laut CryptoPotato der größte Einzelburn seit sechs Monaten. Die 24-Stunden-Burn-Rate stieg um 3.096 Prozent, doch SHIB verlor am selben Tag fünf Prozent seines Wertes.

Bei 585 Billionen Token im Umlauf würde selbst das Tempo vom 8. Juli über ein ganzes Jahr aufrechterhalten nur einen verschwindend geringen Anteil der Gesamtmenge beseitigen. Die täglichen Transaktionen auf Shibarium brachen innerhalb weniger Tage um 75 Prozent ein und fielen von 5.170 auf 1.280 pro Tag. ShibaSwap verzeichnete seit dem 24. Juni ein Handelsvolumen von null Dollar und zeigte damit, dass die dezentrale Börse des Projekts keine messbare Aktivität mehr generiert. Der Marktanteil der Meme-Coins ist in zwei Jahren von zehn auf 3,7 Prozent gefallen.

Changelly prognostiziert für das Jahresende eine Spanne zwischen 0,0000043 und 0,0000065 Dollar, während Coinpedia bei einem Bruch unter 0,00000402 Dollar einen Rückfall auf 0,0000010 Dollar für möglich hält. Das tägliche Handelsvolumen ist von 637 Millionen Dollar im Juli 2025 auf 50 bis 100 Millionen Dollar eingebrochen. Sämtliche wichtigen gleitenden Durchschnitte liegen über dem aktuellen Kurs und bestätigen die bärische Struktur.

Ein Spot-ETF für SHIB existiert im Gegensatz zu Dogecoin bislang nicht, was institutionelles Kapital fernhält. Die Shiba Inu Prognose zeigt damit ein Grundproblem vieler Meme-Coins auf. Ohne ein funktionierendes Geschäftsmodell hängt der Kurs vollständig von der Marktstimmung ab, und wenn diese dreht, gibt es keinen Mechanismus, der den Fall bremst.

Pepeto setzt mit PepetoSwap auf gebührenfreien Handel gegen den Meme-Coin-Trend

Der Meme-Coin-Markt bestraft Token ohne Geschäftsmodell, und genau diese Dynamik lenkt Kapital in den Pepeto-Presale, während die Shiba Inu Prognose neue Tiefststände beschreibt. PepetoSwap wickelt Token-Tauschgeschäfte ohne jede Gebühr ab und zieht damit eine klare Trennlinie zu Plattformen, die bei jedem Swap Kosten erheben. Für Halter mit kleineren Positionen macht dieser Unterschied den größten Anteil am Gewinn aus, denn Gebühren fressen bei niedrigen Beträgen überproportional viel vom tatsächlichen Zuwachs, den eine Position erwirtschaftet.

Die Cross-Chain-Bridge verbindet Pepeto mit mehreren Blockchain-Netzwerken gleichzeitig und erlaubt Haltern den direkten Wechsel zwischen Chains, ohne eine dritte Partei einzuschalten oder auf langwierige Abwicklung warten zu müssen. Der integrierte Risk Scorer durchleuchtet jeden Smart Contract auf Abruf und erkennt Risiken wie manipulierte Eigentumslogik oder verborgene Zugriffsfunktionen, die selbst erfahrene Anleger bei oberflächlicher Analyse übersehen würden. Die unabhängige Prüfung durch SolidProof ergab, dass der Smart Contract und alle integrierten Werkzeuge den Sicherheitsanforderungen eines öffentlichen Token-Verkaufs vollständig entsprechen und keine kritischen Schwachstellen aufweisen.

Das Beraterteam umfasst einen ehemaligen Binance-Experten, der aus erster Hand weiß, welche technischen und regulatorischen Voraussetzungen große Börsen vor einem Listing verlangen. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und mit 420 Billionen Token bei dauerhafter Versorgungsobergrenze spiegelt die Tokenstruktur das Muster wider, das bei vergleichbaren Projekten zu Milliardenbewertungen geführt hat. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Presale-Einstieg bei 0,000000188 Dollar, einen Preis, der nur existiert, solange das erwartete Binance-Listing den Handel nicht eröffnet hat. Jeder Dollar, der zum Presale-Preis eingeht, könnte sich in dem Moment vervielfachen, in dem das Börsenvolumen den neuen Marktwert bestimmt.

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Fazit

Die Shiba Inu Prognose zeichnet ein klares Bild davon, wie schwer es für Token ohne Geschäftsmodell ist, verlorene Niveaus zurückzuerobern, während 585 Billionen Token im Umlauf jeden Burn statistisch bedeutungslos machen. Diese Rechnung verdeutlicht, warum der richtige Einstiegszeitpunkt mehr zählen kann als die richtige Richtungseinschätzung. Der Pepeto-Presale könnte ein ähnlich enges Zeitfenster darstellen, in dem sich Wallets vor der erwarteten Börsennotierung positionieren. Wer heute einsteigt, könnte auf der Seite stehen, die die Gewinne einfährt, anstatt im nächsten Zyklus das verpasste Fenster zu bereuen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum fiel der Shiba Inu Kurs trotz Rekord-Burn auf ein Allzeittief?

Die Shiba Inu Prognose zeigt, dass bei 585 Billionen Token im Umlauf selbst der größte Einzelburn seit sechs Monaten weniger als einen Millionstel Prozent des Angebots beseitigte, während der gesamte Meme-Coin-Sektor in einem Monat ein Drittel seines Wertes verlor.

Was ist Pepeto und wie unterscheidet es sich von SHIB?

Pepeto ist ein Trading-Hub mit gebührenfreiem Handel über PepetoSwap, einer Cross-Chain-Bridge und einem integrierten Risk Scorer, der von einem ehemaligen Binance-Experten mitentwickelt wurde. Im Gegensatz zu SHIB verfügt Pepeto über funktionierende Handelsinfrastruktur bereits im Presale-Stadium. Weitere Informationen und den aktuellen Einstieg finden Sie auf der offiziellen Projektseite unter pepetocoin.com (pepetocoin.com).