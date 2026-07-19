Bitcoin Prognose nach dem Ende der Abflusswelle bei den Krypto-Fonds

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Die Bitcoin Prognose bekommt zum Wochenschluss neues Futter, denn die weltweiten Krypto-Fonds beendeten eine Serie von acht Wochen mit Abflüssen von rund 8 Milliarden Dollar. BTC wechselte zuletzt bei etwa 63.900 Dollar den Besitzer und zeigte sich über 24 Stunden nahezu unverändert. Schwächer als erwartete Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten haben die Stimmung gedreht. Gleichzeitig warnen Analysten, dass der Spielraum nach oben ohne geldpolitische Wende begrenzt bleibt. Zwischen Erleichterung und Vorsicht liegt in dieser Woche nur ein schmaler Grat. Welche Marke entscheidet nun darüber, ob aus der Bitcoin Prognose eine echte Trendwende wird?

Bitcoin Prognose nach dem Zuflusswechsel bei Fonds und ETFs

Die weltweiten Krypto-Anlageprodukte steuern auf eine zweite Woche in Folge mit Zuflüssen zu, nachdem eine achtwöchige Abflussserie von rund 8 Milliarden Dollar geendet hatte. Das berichtete James Butterfill, Forschungsleiter bei CoinShares, in einer Auswertung vom Freitag. In der Vorwoche sammelten die Fonds weltweit 287 Millionen Dollar ein. Die US-Spot-ETFs auf Bitcoin verzeichneten zwischen Dienstag und Donnerstag durchschnittlich 368 Millionen Dollar an Zuflüssen. Ausgelöst wurde die Wende von den Juni-Daten zu Verbraucherpreisen und Erzeugerpreisen, die beide unter den Erwartungen lagen. Für die Bitcoin Prognose ist das der erste klare Stimmungswechsel seit Wochen.

Trotz der besseren Stimmung bleibt die Aufwärtsbewegung nach Einschätzung von CoinShares begrenzt. Ohne eine deutliche Verschiebung der Erwartungen an die Geldpolitik gilt ein Ausbruch über 80.000 Dollar als unwahrscheinlich. Butterfill sieht den Markt nahe an einer möglichen Bodenbildung, hält eine baldige Zinssenkung der Notenbank aber für verfrüht. Im Optionsmarkt fiel das Verhältnis von Verkaufs- zu Kaufoptionen nach Daten von Glassnode auf den tiefsten Stand seit sechs Monaten. Händler bauen damit Absicherungen ab und erhöhen ihre Positionierung auf steigende Kurse. Nach Angaben von Glassnode hat sich zugleich die erwartete Schwankungsbreite beruhigt, weil ein Teil der Angstprämie aus dem Juni abgebaut wurde.

Auf dem Tageschart bleibt die Ausgangslage dennoch schwierig. Laut FXStreet notiert BTC unter dem 50-Tage-Durchschnitt bei 65.007 Dollar, dem 100-Tage-Durchschnitt bei 68.323 Dollar und dem 200-Tage-Durchschnitt bei 74.367 Dollar. Der RSI liegt bei 47 und damit knapp unter der neutralen Mitte. Die nächste strukturelle Unterstützung sieht die Auswertung bei 61.106 Dollar, ein Tagesschluss darunter würde eine tiefere Korrektur eröffnen. Die Bitcoin Prognose zeigt damit ein Grundproblem, denn ein Markt dieser Größe braucht enorme Summen für jede Bewegung, und genau deshalb suchen viele Anleger inzwischen nach kleineren Einstiegen.

Pepeto setzt bei PepetoSwap auf fertige Produkte statt auf Versprechen

Wer die Bitcoin Prognose verfolgt, stößt in diesen Wochen zwangsläufig auf jene Projekte, die bereits geliefert haben. Pepeto hat seine Produkte fertiggestellt, bevor überhaupt jemand zum Kauf aufgefordert wurde. Genau diese Reihenfolge unterscheidet das Vorhaben von vielen Angeboten, die eine Bitcoin Prognose derzeit begleiten. Der Vorverkauf sammelte bislang mehr als 10 Millionen Dollar ein, und gebaut wurde das Vorhaben von einem bestätigten Mitgründer des originalen Pepe-Coins.

Im Mittelpunkt steht PepetoSwap, eine Börse ohne Handelsgebühren, die jene Kosten entfernen soll, die auf anderen Handelsplattformen bei jedem Geschäft an der Rendite zehren. Ergänzt wird sie von einer Cross-Chain-Brücke, mit der Halter Token zwischen Netzwerken bewegen, ohne die Gebühren und Verzögerungen, die heute die meisten Übertragungen ausbremsen. Ein Risiko-Bewertungssystem liefert zudem Daten zur Sicherheit einzelner Token, bevor Kapital gebunden wird. Im Vergleich zu Vorverkäufen, die statt eines fertigen Produkts einen Fahrplan verkaufen, lassen sich diese Werkzeuge bereits heute nutzen.

Für die Sicherheit sorgt eine Prüfung durch SolidProof, deren Fachleute den vollständigen Vertragscode bereits vor der Öffnung des Vorverkaufs kontrolliert und ohne Beanstandung freigegeben haben. Angelegt wurde das Projekt mit 420 Billionen Token und dem Ziel, aktiven Händlern einen schnelleren und günstigeren Weg zum Tausch und zur Übertragung zu geben. Kehrt frisches Kapital aus den ETFs in den Kryptomarkt zurück, könnten jene Projekte am stärksten profitieren, die ihre Produkte bereits gebaut und ihre Nachfrage belegt haben.

Mit 0,000000188 Dollar bildet der Vorverkauf nach Darstellung des Teams weiterhin eine frühe Ausgangslage ab und nicht jene Bewertung, die ein Handelsstart an der Binance auslösen könnte. Auf der offiziellen Pepeto-Website lassen sich alle Werkzeuge im laufenden Betrieb ansehen. Genau darin liegt der Unterschied zwischen einem Vorverkauf auf Basis von Versprechen und einem auf Basis fertiger Produkte, und wer die Bitcoin Prognose mit dieser Ausgangslage vergleicht, sieht zwei sehr verschiedene Größenordnungen.

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Fazit

Die Bitcoin Prognose hängt kurzfristig an der Rückkehr über 65.000 Dollar und an einer Fortsetzung der Zuflüsse. Eine einzelne positive Woche nach acht Wochen mit Abflüssen zeigt, wie schnell institutionelles Kapital drehen kann. Für Anleger bleibt dennoch die Frage nach dem Verhältnis von Einsatz und möglichem Ertrag. Halter, die Anfang 2021 früh bei DOGE einstiegen, erzielten ihre Gewinne, weil sie einen Tag vor der Menge handelten, und eine Listung ist der Moment, an dem Käufer aus einem Vorverkauf diesen Vorsprung einlösen können. Die Stunden vor einer Listung können daher den Unterschied ausmachen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose für Juli 2026?

BTC notiert bei rund 63.900 Dollar und bleibt unter allen drei wichtigen Durchschnittslinien. Der erste Widerstand liegt bei 65.007 Dollar, die Unterstützung bei 61.106 Dollar. CoinShares hält einen Ausbruch über 80.000 Dollar ohne geldpolitische Wende für unwahrscheinlich.

Was bietet Pepeto und wo läuft der Vorverkauf?

Pepeto bietet mit PepetoSwap eine Börse ohne Handelsgebühren, eine Cross-Chain-Brücke und ein Risiko-Bewertungssystem. Der Vorverkauf läuft über pepetocoin.com, wo alle Werkzeuge im Betrieb einsehbar sind. Über pepetocoin.com verbinden Sie eine Wallet und kaufen die Token direkt.