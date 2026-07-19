München (ots) -- 100 Jahre Fußball-WM: Jubiläumsturnier vom 8. Juni bis zum 21. Juli mit 48 Teams auf drei Kontinenten- Nächste 3 Top-Fußballevents somit alle auf einer PlattformDie Telekom hat sich die Medienrechte an der Fußball-Weltmeisterschaft 2030 gesichert. Damit werden alle 104 Partien des Turniers erneut nur bei MagentaTV zu sehen sein. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich das Unternehmen die Rechte an der kommenden EURO 2028 von ARD und ZDF gesichert - auch hier sind dank 17 exklusiver Partien alle 51 Spiele nur bei MagentaTV zu sehen.Rodrigo Diehl, im Vorstand der Telekom für das Deutschland-Geschäft verantwortlich: "Es war für uns eine Fußball-Weltmeisterschaft der Rekorde. Wir haben mehr als 200 Millionen Zuschauer erreicht und gleichzeitig deutlich mehr Kunden gewinnen können, als erwartet. Und wir bieten Fußball-Fans mit Magenta TV einzigartige Sportberichterstattung und hochkarätige Expertise gepaart mit hohem Unterhaltungswert. MagentaTV ist die Heimat für erstklassigen Live-Sport. Heute und in Zukunft."Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, ergänzt: "Wir bleiben am Ball. Mit der EURO 2028 und jetzt auch der WM 2030 haben wir die nächsten beiden Fußball-Großereignisse bei MagentaTV im Programm. Erneut mit zahlreichen exklusiven Spielen und bester Berichterstattung in Top-Qualität. Wir entwickeln unser Fußball-Konzept konsequent weiter und werden mit MagentaTV auch bei den nächsten großen Turnieren für Überraschungen sorgen."100 Jahre Fußball-WeltmeisterschaftDie Fußball-Weltmeisterschaft schreibt im Jahr ihres 100-jährigen Bestehens Geschichte. Vom 8. Juni bis zum 21. Juli findet das Jubiläumsturnier erstmals über drei Kontinente hinweg statt. Sechs Länder - Uruguay, Paraguay, Argentinien, Spanien, Portugal und Marokko - werden zu Gastgebern dieses besonderen Fußballereignisses und bieten die Bühne für die besten Teams der Welt. Fußballfans können sich auf insgesamt 104 Spiele mit 48 Nationalmannschaften freuen und erleben das komplette Turnier exklusiv nur bei MagentaTV.Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6317364