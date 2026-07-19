Ein massiver Himmelskörper rast auf die Erde zu und die Zeit bis zum möglichen Einschlag rinnt unaufhaltsam dahin. Hollywood hat für dieses Szenario längst Lösungen gefunden, doch die physikalische Realität verlangt nach völlig anderen Konzepten. Wenn die Vorwarnzeit für einen herannahenden Asteroiden nur noch wenige Monate beträgt, stoßen rein kinetische Abwehrmethoden schnell an ihre physikalischen Grenzen, weshalb der Einsatz nuklearer Sprengkraft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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