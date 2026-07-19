Chinesische Frauen sind gebildet - und bekommen heute weniger Kinder als noch vor Jahrzehnten. Peking sieht einen Grund dafür in der zunehmenden Nutzung von KI und will menschliche Beziehungen aktiv fördern. Chinas Regierung sieht in KI-Chatbots eine wachsende Gefahr - nicht nur für die psychische Gesundheit der Bevölkerung, sondern auch für die Geburtenrate des Landes. Vor allem jüngere Menschen bauen zunehmend emotionale Beziehungen zu KI-Begleitern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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