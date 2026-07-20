BERLIN (dpa-AFX) - Die Heimatschutzdivision der Bundeswehr soll ihrem Kommandeur zufolge bis 2035 deutlich größer werden. "Wir haben ja im Moment eine avisierte Stärke von 6.500 Soldatinnen und Soldaten. Wir werden aber bis 2035 auf weit über 10.000 Soldaten wachsen", sagte Generalmajor Andreas Henne dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Wir werden Heimatschutzbataillone aufstellen. Wir werden Unterstützungsbataillone aufstellen. Und wir werden eine signifikant höhere Zahl an Soldatinnen und Soldaten haben", sagte er. Henne betonte: Die bisherige Zahl reiche aus, um eine Anfangsbefähigung herzustellen. "Wir können schon jetzt Infrastruktur sichern, wir können schon jetzt Freedom of movement machen - aber noch nicht für einen längeren Konflikt."

Heimatschutz wird wichtiger



Die Bundeswehr hatte im vergangenen Jahr eine neue Division für den Heimatschutz in Deutschland aufgestellt. Die Division ist der vierte Großverband des Heeres.

Die Soldaten der Heimatschutzdivision - zunächst insgesamt etwa 6.000 Männer und Frauen - sollen Infrastruktur wie Häfen, Flughäfen, Brücken, Bahnlinien und Energieanlagen schützen, einen Truppenaufmarsch Verbündeter absichern und Amtshilfe bei Katastrophen leisten können.

Wegen der veränderten Sicherheitslage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat der Heimatschutz mehr Bedeutung bekommen und soll verstärkt werden. In Friedenszeiten unterstützten Heimatschützer andere Einheiten der Bundeswehr bei Sicherungsaufgaben, der Objektsicherung und logistischen Abläufen. Sie helfen auch bei der Bewältigung von Naturkatastrophen oder schweren Unfällen./asn/DP/zb