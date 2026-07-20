DUBLIN, July 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seit Jahren begeistert Khaby Lame ein weltweites Publikum mit einem einfachen Credo: Warum Dinge kompliziert machen, wenn es auch einfach geht?

Ohne ein Wort zu sagen, wurde der weltweit meistgefolgte TikTok-Creator zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten im Internet, indem er unnötig komplizierte Vorgehensweisen aufzeigte und ihnen einfache, naheliegende Lösungen gegenüberstellte. Diese Philosophie bildet nun das Fundament für eine neue Kooperation: Khaby Lame wird globaler Markenbotschafter von Holafly, dem weltweit führenden Anbieter von Reise-eSIMs.

Diese Partnerschaft bringt zwei Marken zusammen, deren Erfolg darauf beruht, alltägliche Erfahrungen zu vereinfachen. Während Khaby durch die Beseitigung unnötiger Komplexität zu einem weltweiten Phänomen wurde, hat es sich Holafly zur Aufgabe gemacht, Reisenden im Ausland eine nahtlose Verbindung zu ermöglichen - ganz ohne die frustrierenden Roaming-Gebühren.

Trotz der digitalen Transformation der Reisebranche bleibt die Internetverbindung im Ausland eine der letzten großen Hürden: Nach wie vor suchen Millionen von Menschen bei ihrer Ankunft in einem fremden Land nach lokalen SIM-Karten, sind auf öffentliches WLAN angewiesen oder sorgen sich um Roaming-Kosten.

Holafly ändert dies grundlegend. Indem das Unternehmen Reisenden die Möglichkeit bietet, mobile Daten bereits vor der Abreise zu aktivieren und sich innerhalb weniger Minuten nach der Ankunft am Zielort mit dem Netz zu verbinden, hat es einen Vorgang vereinfacht, der lange Zeit als unvermeidbares Übel hingenommen wurde.

Diese Partnerschaft kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Komfort zu einer der wichtigsten Erwartungen an das moderne Reisen geworden ist. Reisende können Flüge, Unterkünfte, Transportmöglichkeiten und Erlebnisse innerhalb von Sekunden über ihr Smartphone buchen, doch das Überqueren einer Grenze führt oft dazu, dass Reisende den Zugang zu den Diensten und Kommunikationsmitteln verlieren, auf die sie im Alltag angewiesen sind.

Die Partnerschaft baut auf einer bereits bestehenden Verbindung zur Marke auf, da Khaby Holafly auf seinen Auslandsreisen genutzt hat. Da er beruflich regelmäßig Länder und Kontinente bereist und sich durch sein Eintreten für Einfachheit ein weltweites Publikum aufgebaut hat, ist die Zusammenarbeit dank der einfachen Vernetzung eine naheliegende Lösung.

"Khaby wurde zum globalen Phänomen, weil er die Menschen daran erinnert hat, dass die einfachste Lösung oft die beste ist", sagt Daniela Prado, Brand Director bei Holafly. "Als wir untersuchten, warum seine Inhalte Hunderte Millionen Menschen weltweit begeistern, erkannten wir, dass sie genau das widerspiegeln, was Reisende heute erwarten. Ob Flugbuchung, Navigation in einer fremden Stadt oder der Kontakt zur Familie und Kollegen - Menschen suchen Erlebnisse, die nahtlos, intuitiv und zuverlässig funktionieren."

Mit weltweit mehr als 25 Millionen verkauften eSIMs und einer Netzabdeckung in über 200 Reisezielen zählt Holafly zu den bekanntesten Marken im Bereich der Reisetechnologie. Die Partnerschaft mit einem Content-Ersteller, dessen Publikum praktisch alle wichtigen Reisemärkte abdeckt, spiegelt die wachsenden globalen Ambitionen des Unternehmens wider. Sehen Sie sich das Kampagnenvideo hier an.

Mit mehr als 160 Millionen Followern auf TikTok überschreitet Khabys Reichweite Sprachbarrieren, Kulturen und Grenzen. Damit ist er der ideale Botschafter für ein Unternehmen, das Millionen Menschen dabei unterstützt, sich selbstbewusster in der Welt zurechtzufinden. Die Partnerschaft basiert auf einer Überzeugung, die beide Marken teilen: Reisen ist ohnehin schon kompliziert genug.

Medienkontakt: press@holafly.com

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