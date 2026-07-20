Kräftiges Momentum: Silber-Turbo gezündet: Produktionssprung und neue Bohrtreffer sorgen für Fantasie!

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Mit 3,4 Millionen Unzen Silberäquivalent setzt der Silber- und Goldproduzent seinen operativen Kurs fort. 'Terronera' und 'Kolpa' treiben das Wachstum.

Anzeige/Werbung - Bezahlte Veröffentlichung im Auftrag von Endeavour Silver Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC Swiss Resource Capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratungsvertrag mit Endeavour Silver Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung: JS Research GmbH erhält von SRC eine Vergütung für Erstellung und Verbreitung · Erstveröffentlichung: 20. Juli 2026, 5:44 Uhr Europa/Berlin.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die angespannte Lage rund um die Straße von Hormus und die damit verbundenen Inflations- und Zinssorgen belasten Gold und Silber kurzfristig. Die hohe Volatilität ändert jedoch nichts daran, dass wichtige langfristige Treiber des Edelmetallmarktes intakt bleiben.

Nach Einschätzung von HSBC könnten die jüngsten Korrekturen den restriktiveren Kurs der US-Notenbank unter ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh bereits zu einem wesentlichen Teil eingepreist haben. Hat sich der Markt auf länger erhöhte Zinsen und einen festen US-Dollar eingestellt, könnte dies das zusätzliche Abwärtsrisiko für Gold begrenzen. Diese Einschätzung ist eine Analystenmeinung und keine gesicherte Prognose.

Wie sich die Fed unter Kevin Warsh positioniert, bleibt dennoch ein zentraler Unsicherheitsfaktor. Auch geopolitische Entwicklungen - insbesondere der Iran-Konflikt - können Inflations-, Rendite- und Wechselkurserwartungen kurzfristig verändern. Sollten Anleger zunehmend davon ausgehen, dass die US-Renditen ihren Höchststand erreicht haben, könnte Gold als Portfoliodiversifizierung und Absicherung gegen politische und finanzielle Risiken wieder an Attraktivität gewinnen.

Schwankende Anleiherenditen könnten Gold wieder unterstützen:

Quelle: World Gold Council; Daten: Bloomberg, Wochenwerte vom 1. Januar 2020 bis 10. Juli 2026; Eigene Darstellung

Ähnlich gilt dies für Silber, das neben Gold als Mittel zur Portfoliodiversifizierung und als möglicher sicherer Hafen gilt. Zugleich spielt es als Industriemetall und Anlagewert eine doppelte Rolle. Für 2026 erwartet Metals Focus allerdings einen Rückgang der industriellen Verarbeitung um rund 3%, vor allem wegen einer schwächeren Photovoltaiknachfrage infolge von Materialeinsparungen und Substitution. Langfristig bleiben Elektrifizierung, Stromnetze, Fahrzeugbau, Elektronik, Rechenzentren und KI-Infrastruktur wichtige Nachfragefaktoren.

Langfristige Aktivitätstreiber der industriellen Silbernachfrage:

Quelle: The Silver Institute/Metals Focus, World Silver Survey 2026; Eigene Darstellung

Unterm Strich könnte das laufende Jahr 2026 damit zum sechsten Silber-Defizitjahr in Folgewerden. Metals Focus erwartet ein strukturelles Versorgungsdefizit von rund 46,3 Millionen Unzen.

Gold und Silber bleiben damit trotz kurzfristiger Volatilität von strukturellen Faktoren unterstützt. Ob und wann daraus ein dauerhaft höheres Preisniveau entsteht, hängt jedoch maßgeblich von Zinsen, US-Dollar, Konjunktur, Investitionsnachfrage und geopolitischer Entwicklung ab. Für Gold- und Silberminenaktien können höhere Metallpreise positive Auswirkungen auf Umsatz und Cashflow haben, sofern Produktion, Kosten und Investitionsdisziplin mitspielen. Genau hier rückt Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) mit seinem wachsenden Produktionsportfolio in den Blick.

Produktionswachstum setzt sich fort!

Der Silber- Goldproduzent betreibt Minen in Mexiko und Peru und verfügt zusätzlich über Entwicklungs- und Explorationsprojekte. Die jüngsten Q2-2026-Ergebnisse zeigen deutliche Produktionszuwächse, zugleich aber auch operative Unterschiede zwischen den einzelnen Standorten. Mit 3,4 Millionen Unzen Silberäquivalent (AgÄq) steigerte Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) seine Gesamtproduktion im zweiten Quartal 2026 gegenüber dem ersten Quartal von rund 3,3 Millionen Unzen. Die Entwicklung wurde vor allem von "Terronera' und dem höheren Durchsatz bei "Kolpa' getragen.

Im Zeitraum April bis Juni 2026 belief sich die konsolidierte Silberproduktion auf 1.943.955 Unzen. Sie lag damit leicht unter Plan, aber 31% über den 1.483.736 Unzen aus Q2-2025. Der Vorjahresvergleich ist jedoch nur eingeschränkt aussagekräftig: "Kolpa' war in Q2-2025 nach der Übernahme am 1. Mai lediglich für zwei Monate enthalten, "Terronera' erreichte die kommerzielle Produktion erst am 1. Oktober 2025 und "Bolañitos' wurde am 15. Januar 2026 verkauft.

"Kolpa' steuerte 633.288 Unzen Silber bei, nach 530.118 Unzen im ersten Quartal 2026. Der Anstieg beruhte vor allem auf dem höheren Durchsatz nach der im März weitgehend abgeschlossenen Erweiterung auf 2.500 Tonnen pro Tag. Während der Inbetriebnahme und Hochlaufphase wurde zugleich ein höherer Anteil niedrigergradigen Tagebaumaterials verarbeitet.

"Terronera', Endeavours jüngste kommerzielle Mine in Mexiko, trug 608.347 Unzen Silber zur Q2-2026-Produktion bei. Der Betrieb hatte die kommerzielle Produktion am 1. Oktober 2025 aufgenommen.

Quelle: Endeavour Silver

Die Silberproduktion bei "Guanaceví' lag mit 702.320 Unzen 30% unter dem Vergleichsquartal 2025. Hauptgrund waren 35% niedrigere Silbergehalte, die durch einen 4% höheren Durchsatz teilweise ausgeglichen wurden.

Goldproduktion ebenfalls deutlich gestiegen!

Auch die Goldproduktion stieg: Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) produzierte in Q2-2026 insgesamt 10.474 Unzen Gold und damit 35% mehr als die 7.755 Unzen im zweiten Quartal 2025.

Der Zuwachs ist in erster Linie auf die 7.666 Unzen Gold von "Terronera' zurückzuführen. Der Verkauf von "Bolañitos' verringerte dagegen den konsolidierten Beitrag gegenüber dem Vorjahr. "Guanaceví' produzierte 2.808 Unzen Gold und damit 21% weniger als in Q2-2025. Ursache waren vor allem 27% niedrigere Goldgehalte, teilweise ausgeglichen durch den 4% höheren Durchsatz.

Weitere Verbesserungen geplant!

"Terroneras' Gewinnungsraten lagen in Q2-2026 durchschnittlich bei 85,4% für Silber und 72,6% für Gold und damit im Plan. Die Silbergewinnung lag leicht über dem ersten Quartal. Das Unternehmen erwartet, dass höhere Silbergehalte und die weitere Optimierung der Anlage die Gewinnungsraten zusätzlich verbessern können.

Nach der aktuellen Unternehmensplanung soll der Abbau im dritten Quartal 2026 in höhergradige Bereiche verlagert werden. Ob und in welchem Umfang dies die Produktion und Ausbeute erhöht, hängt unter anderem von der tatsächlichen Erzqualität, der Abbausequenz und dem Anlagenbetrieb ab. Die Erzgehalte von "Terronera' lagen mit 126,2 g/t Silber und 1,87 g/t Gold im Plan. Der Silbergehalt erhöhte sich gegenüber 113 g/t im ersten Quartal 2026.

Quelle: Endeavour Silver

"Guanaceví' steigerte den Durchsatz gegenüber Q2-2025 um 4%. Die niedrigeren Gehalteresultierten laut Unternehmen aus dem planmäßigen Abbau niedrigergradiger Bereiche sowie einer über Plan liegenden Verwässerung. Zukäufe von lokalem Erzmaterial Dritter blieben eine wichtige Ergänzung und machten 30% des Quartalsdurchsatzes aus.

Bei "Kolpa' lagen die Durchschnittsgehalte im zweiten Quartal bei 93,3 g/t Silber, 2,80% Blei, 2,03% Zink und 0,24% Kupfer. Trotz leicht niedrigerer Gehalte lag die Silberproduktion wegen des deutlich höheren Durchsatzes über Plan, während die Basismetallproduktion dem Plan entsprach.

Gold- und Silberverkäufe deutlich gestiegen!

Im zweiten Quartal 2026 verkaufte Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) 2.086.717 Unzen Silber und 10.823 Unzen Gold. Das waren 43% beziehungsweise 40% mehr als im Vergleichsquartal 2025. Zum 30. Juni 2026 hielt das Unternehmen Bestände von 268.522 Unzen Silber und 900 Unzen Gold in Barren sowie 41.771 Unzen Silber und 399 Unzen Gold in Konzentraten.

Hochgradige Silber- und Goldmineralisierung bei "Terronera'!

Neben den operativen Fortschritten meldete Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) am 18. Juni 2026 positive Bohrergebnisse aus dem Explorationsprogramm an der jüngsten Mine "Terronera'. Die Bohrungen erweiterten nach Unternehmensangaben die bekannte Mineralisierung entlang des Streichens und in die Tiefe und stützten die angenommene Kontinuität hochgradiger Silber- und Goldzonen.

Beim Ziel "La Luz' konzentrieren sich die Arbeiten auf die Abgrenzung der Mineralisierung nebenhistorischen Abbaustätten und die Untersuchung der Erweiterung in Fallrichtung. Dies soll die Minenplanung unterstützen. Das Management erwartet derzeit einen Abbaubeginn bei "La Luz' im Jahr 2027 mit einer Kombination aus Langloch- und "Cut-and-Fill'-Verfahren. Der Zeitplan ist zukunftsgerichtet und hängt unter anderem von Entwicklung, Genehmigungen, technischen Bedingungen und dem tatsächlichen Minenfortschritt ab.

An der "Terronera'-Ader soll die Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe weiter untersucht und besser abgegrenzt werden. Zwei Bohrgeräte sollen nach der aktuellen Planung bis Mitte des vierten Quartals 2026 eingesetzt werden.

Quelle: Endeavour Silver

Hervorzuheben sind die Bohrungen LL-43 und LL-77 am Ziel "La Luz'. LL-43 ergab 574 g/t Silberund 23,92 g/t Gold über eine wahre Mächtigkeit von 1,06 m. LL-77 lieferte 1.271 g/t Silber und 0,81 g/t Gold über eine wahre Mächtigkeit von 0,94 m.

An der "Terronera'-Ader ergab Bohrung TRU-001 282 g/t Silber und 1,80 g/t Gold über eine wahre Mächtigkeit von 8,11 m. TRU-003 lieferte 150 g/t Silber und 6,30 g/t Gold über eine wahre Mächtigkeit von 5,32 m.

Nach Einschätzung des Unternehmens bestätigen die Ergebnisse die Kontinuität der Mineralisierung und zeigen Explorationspotenzial außerhalb des aktuellen Abbauplans. Die Bohrungen können künftige Ressourcenaktualisierungen und weitere Untersuchungen zur Verlängerung des Abbauplans unterstützen. Zusätzliche Mineralressourcen oder eine längere Minenlebensdauer sind damit jedoch noch nicht nachgewiesen.

Explorationspotenzial außerhalb des aktuellen Abbauplans!

Seit 2025 hat Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) im "La-Luz'-System 43 Bohrlöcher mit insgesamt 7.015 m niedergebracht. An der "Terronera'-Ader wurden 10 Bohrlöcher über 1.904 m ausgeführt. Es handelt sich um die erste Explorationsbohrkampagne an der Mine seit 2020. Durch die fortschreitende Minenentwicklung können zusätzliche unterirdische Bohrplattformen eingerichtet werden, um priorisierte Ziele effizienter zu untersuchen.

Von Endeavour Silver bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Endeavour Silver.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/endeavour-silver-ceo-update-on-high-grade-drilling-terronera-ramp-up-and-progress-at-pitarrilla/

Fazit:

Die Ergebnisse von Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) aus dem zweiten Quartal 2026 unterstreichen die verbreiterte Produktionsbasis des Unternehmens. Die Jahresprognose von 8,3 bis 8,9 Millionen Unzen Silber und 46.000 bis 48.000 Unzen Gold wurde bestätigt.

Quelle: Endeavour Silver, Unternehmenspräsentation vom 8. Juli 2026

Die jüngsten Bohrergebnisse deuten bei "Terronera' auf eine fortgesetzte Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe hin. Sie können zukünftige Ressourcenarbeiten und die weitere Minenplanung unterstützen, stellen für sich genommen aber weder eine zusätzliche Mineralressource noch eine Verlängerung der Minenlebensdauer dar.

Endeavour erzielt einen wesentlichen Teil seiner Erlöse mit Silber und reagiert daher vergleichsweise stark auf Veränderungen des Silberpreises. Diese Sensitivität bietet bei steigenden Preisen riesige Chancen, erhöht bei fallenden Preisen aber ebenso ein Ergebnis- und Kursrisiko.

Quelle: Endeavour Silver, Unternehmenspräsentation vom 8. Juli 2026

Die Goldproduktion verbreitert den Metallmix. Höhere Gold- und Silberpreise könnten Umsatz und Margen verbessern. die Produktionsmeldung für Q2 sollen am 29. Juli 2026 veröffentlicht werden. Im ersten Quartal 2026 lagen die konsolidierten "All-in Sustaining Costs' bei 37,03 USD je zahlbarer Silberunze und damit über der Jahresprognose von 27,- bis 28,- USD. Die weitere Kostenentwicklung bleibt deshalb ein zentraler Beobachtungspunkt.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Technischer Hinweis zu den Bohrloch-Längen: Die oben genannten IBohr-ntervalllängen entsprechen laut Unternehmensmeldung den wahren Mächtigkeiten. Die wissenschaftlichen und technischen Angaben der Bohrmeldung wurden von Dale Mah, P.Geo., Vice President Corporate Development, in seiner Funktion als qualifizierte Person gemäß NI 43-101 genehmigt. Die Proben der Kampagne 2026 wurden bei SGS in Durango analysiert; das Qualitätssicherungsprogramm umfasst Referenzstandards, Leerproben und Duplikate.

Quellen und Transparenz:

Reuters/HSBC, "HSBC lowers 2026-27 gold price forecasts on hawkish Fed tilt", 9. Juli 2026; World Gold Council, Weekly Markets Monitor, 13. Juli 2026 (Grafikdaten: Bloomberg bis 10. Juli 2026).

The Silver Institute/Metals Focus, World Silver Survey 2026 sowie Marktupdate vom 15. April 2026; Endeavour Silver Corp.: Produktionsmeldung Q2 2026 vom 8. Juli 2026, Bohrmeldung Terronera vom 18. Juni 2026, Unternehmenspräsentation vom 8. Juli 2026, Q1-Finanzergebnisse vom 6. Mai 2026 und Jahresprognose 2026. Intro-Bild: KI-generiertes Symbolbild. Datenstand und Abschluss der redaktionellen Prüfung: 16. Juli 2026.

Methodik/Annahmen: Auswertung der genannten Primärquellen, Unternehmensmeldungen, MD&A- und NI-43-101-Unterlagen; keine eigene Ressourcenschätzung, keine Kursmodelle und kein Kursziel. Tatsachen, Unternehmensprognosen und redaktionelle Einordnungen wurden sprachlich getrennt. Update-Policy: Kein regelmäßiges Update geplant; gesetzliche Pflichten bleiben unberührt. Interessen/Vergütung: JS Research GmbH erhält von SRC eine Vergütung für diese Veröffentlichung. Nach den dem Ersteller vorliegenden Angaben bestehen keine Netto-Long- oder Netto-Short-Positionen von mindestens 0,5% sowie keine Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen. Datenstand der Markt- und Makroangaben: 16. Juli 2026.

Werbliche Einordnung und Ersteller: Dieser Werbeartikel wurde am 16. Juli 2026 von Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt und am 18. Juli 2026 erstmals verbreitet. Er wurde im Auftrag von Endeavour Silver Corp. erstellt. SRC Swiss Resource Capital AG unterhält mit dem Unternehmen einen entgeltlichen IR-Beratungsvertrag und vergütet JS Research GmbH für Erstellung und Verbreitung. Es handelt sich um Werbung/Marketingkommunikation und nicht um unabhängiges Research.

BaFin-Hinweis: Die JS Research GmbH hat ihre Tätigkeit gemäß § 86 Abs. 1 WpHG bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht angezeigt. Diese Anzeige stellt keine Prüfung, Billigung oder Empfehlung dieser Veröffentlichung, des Emittenten oder des Wertpapiers durch die BaFin dar.

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Interessenkonflikte: Die Vergütung und der Auftrag können die Objektivität der Darstellung beeinträchtigen. Nach den dem Ersteller vorliegenden Angaben halten Jörg Schulte und JS Research GmbH zum Zeitpunkt der Fertigstellung keine Aktien, Optionen oder sonstigen direkten oder indirekten Positionen in Endeavour Silver Corp.; insbesondere besteht keine Netto-Long- oder Netto-Short-Position von mindestens 0,5% des ausgegebenen Aktienkapitals. Für SRC liegen dem Ersteller keine Positionen von mindestens 0,5% sowie keine Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen vor. Änderungen nach dem Erstellungszeitpunkt sind möglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen zu Produktionsprognosen, Kosten, Gehalten, Gewinnungsraten, Anlagenoptimierung, Bohrprogrammen, Ressourcenzuwachs, Minenplanung, Abbaubeginn bei La Luz und möglicher Verlängerung der Minenlebensdauer sind zukunftsgerichtet und beruhen auf Annahmen des Unternehmens. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund bekannter und unbekannter Risiken erheblich abweichen. Leser sollten diesen Aussagen kein unangemessenes Vertrauen schenken.

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