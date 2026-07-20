Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - July 20, 2026) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates announced this week for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.
|Company Name
|Record Date
|Meeting Date
|Type
|AC/DC BATTERY METALS INC
|August 4, 2026
|September 8, 2026
|A
|Adex Mining Inc.
|August 4, 2026
|September 10, 2026
|AG
|Airiq Inc
|August 5, 2026
|September 22, 2026
|AG
|Alliance Mining Corp.
|August 6, 2026
|September 18, 2026
|AGS
|Ares Strategic Mining Inc.
|August 5, 2026
|September 23, 2026
|A
|Arrow Exploration Corp.
|August 4, 2026
|September 18, 2026
|AGS
|BELMONT RESOURCES INC
|August 5, 2026
|September 17, 2026
|AS
|Blue Sky Uranium Corp.
|August 6, 2026
|September 10, 2026
|AGS
|Castlecap Capital Inc.
|July 28, 2026
|September 10, 2026
|AG
|CleanGo Innovations Inc.
|August 4, 2026
|September 14, 2026
|AGS
|Copper Lake Resources LTD
|August 7, 2026
|September 15, 2026
|AS
|Core Critical Metals Corp.
|July 30, 2026
|September 4, 2026
|AS
|D2 Lithium Corp
|August 4, 2026
|September 18, 2026
|AG
|Decisive Dividend Corporation
|August 5, 2026
|September 17, 2026
|AGS
|Diamond Estates Wines & Spirit
|August 5, 2026
|September 24, 2026
|AGS
|Dixie Gold Inc. *
|July 6, 2026
|September 3, 2026
|A
|Domestic Metals Corp.
|August 5, 2026
|September 17, 2026
|AGS
|Element 29 Resources Inc.
|August 6, 2026
|September 10, 2026
|AG
|Faraday Copper Corp.
|July 20, 2026
|August 25, 2026
|S
|GREEN SHIFT COMMODITIES LTD
|August 4, 2026
|September 10, 2026
|AS
|GRID BATTERY METALS INC
|August 4, 2026
|September 8, 2026
|A
|GoldQuest Mining Corp.
|July 17, 2026
|August 26, 2026
|AG
|H2 Ventures 1 Inc.
|July 15, 2026
|August 20, 2026
|S
|ILC Critical Minerals Ltd.
|August 4, 2026
|September 8, 2026
|AG
|Inomin Mines Inc.
|August 5, 2026
|September 10, 2026
|AG
|Kobe Resources Ltd.
|July 16, 2026
|August 20, 2026
|AS
|Legend Power Systems Inc
|August 7, 2026
|September 11, 2026
|AG
|MDK Acquisition Inc.
|August 4, 2026
|September 9, 2026
|A
|Majestic Gold Corp.
|August 21, 2026
|September 22, 2026
|AG
|Manganese X Energy Corporation
|August 4, 2026
|September 24, 2026
|AG
|Nord Precious Metals Mining
|August 12, 2026
|September 16, 2026
|AG
|Northstar Gold Corp.
|August 6, 2026
|September 15, 2026
|AGS
|PLAINTREE SYSTEMS INC
|August 4, 2026
|September 23, 2026
|AG
|PUDO Inc.
|August 6, 2026
|September 15, 2026
|A
|Predictive Discovery Limited
|July 10, 2026
|August 21, 2026
|S
|Proam Explorations Corporation
|August 7, 2026
|September 14, 2026
|AG
|RESTART LIFE SCIENCES CORP
|August 4, 2026
|September 18, 2026
|A
|Rackla Metals Inc
|July 20, 2026
|September 3, 2026
|AG
|Rapid Dose Therapeutics Corp.
|July 22, 2026
|August 26, 2026
|AGS
|Regent Pacific Properties Inc.
|August 5, 2026
|September 9, 2026
|AS
|SHARC International Systems Inc
|July 31, 2026
|September 18, 2026
|A
|Siu Metals Corp.
|July 16, 2026
|August 20, 2026
|A
|South Pacific Metals Corp.
|August 4, 2026
|September 17, 2026
|AG
|Spackman Equities Group Inc
|August 5, 2026
|September 14, 2026
|AGS
|Starmet Ventures Inc.
|August 4, 2026
|September 8, 2026
|AS
|Thesis Gold & Silver Inc.
|July 31, 2026
|September 15, 2026
|AS
|Thiogenesis Therapeutics, Corp
|August 4, 2026
|September 8, 2026
|AS
|Total Metals Corp.
|July 27, 2026
|September 3, 2026
|AG
|Vanguard Global Credit Bond Fd
|July 20, 2026
|September 3, 2026
|S
|Westbond Enterprises Corp.
|July 27, 2026
|September 3, 2026
|AG
|Ximen Mining Corp.
|August 6, 2026
|September 18, 2026
|AGS
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
B = Bondholder Meeting
C = Court Meeting
For more information, please visit https://www.cds.ca/
To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/305439
Source: The Canadian Depository for Securities Limited (CDS Ltd.)
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