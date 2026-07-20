WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben die neunte Nacht in Folge Ziele im Iran attackiert. Die Angriffe seien um 19.00 Uhr US-Ostküstenzeit (2.30 Uhr Ortszeit im Iran) aufgenommen worden, teilte das für die Region zuständige Kommando Centcom auf X mit. Ziel sei es, die militärischen Fähigkeiten weiter zu schwächen, die der Iran für Angriffe auf Handelsschiffe und zivile Seeleute in der Straße von Hormus einsetze.

Im Streit um die für den weltweiten Energiehandel wichtige Meerenge eskaliert der Iran-Krieg seit Anfang des Monats wieder. Die USA meldeten in der vergangenen Woche so viele Tote in den eigenen Reihen wie seit Monaten nicht mehr.

Am Samstag hatte das US-Militär erstmals seit den Anfangstagen des Iran-Kriegs wieder den Tod von zwei Soldaten infolge von iranischem Beschuss gemeldet. Am Sonntag teilte Centcom den Tod eines weiteren US-Soldaten mit. Dieser war den Angaben zufolge am Samstag im Nordirak bei einer kontrollierten Sprengung nicht detonierter Kampfmittel aus einer abgeschossenen iranischen Einwegdrohne ums Leben gekommen. Die offiziell bekannte Zahl der im Iran-Krieg gefallenen US-Soldaten liegt damit nun bei 17./fsp/DP/zb