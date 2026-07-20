Während sich die USA und der Iran auch in der vergangenen Nacht erneut gegenseitig angegriffen haben, wächst die Furcht vor einer weiteren Eskalation des Konflikts. Nach Berichten US-amerikanischer Medien entsendet Washington zusätzliche Kampf- und Tankflugzeuge in den Nahen Osten. Gleichzeitig setzte das US-Militär seine Luftangriffe auf Ziele im Iran fort. Nach eigenen Angaben dienen die Einsätze dazu, mögliche iranische Angriffe auf die für den weltweiten Handel mit Öl, Gas und Düngemitteln strategisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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