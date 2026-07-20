© Foto: Ralf Hirschberger - dpa-Zentralbild/dpaDer KI-Boom ließ die AMD-Aktie enorm steigen und UBS-Analyst Timothy Arcuri sieht noch weiteres Kurspotenzial durch neue KI-Großkunden wie Amazon und Anthropic.Die beeindruckende Rallye der AMD-Aktie könnte nach Einschätzung der UBS noch lange nicht vorbei sein. Die Schweizer Großbank erwartet, dass Advanced Micro Devices weitere Großkunden gewinnt und sein Geschäft mit KI-Chips deutlich ausbaut. Das dürfte der Aktie zusätzlichen Rückenwind verleihen. UBS-Analyst Timothy Arcuri bestätigt die Kaufempfehlung für den Halbleiterkonzern und hebt das Zwölfmonats-Kursziel von 670 auf 700 US-Dollar an. Laut Tipranks.com ist Timothy Arcuri der zweitbeste Wall-Street-Analyst aus über 12.300 …
Enthaltene Werte: US0079031078Den vollständigen Artikel lesen
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