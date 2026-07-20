DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Kospi erneut auf Talfahrt

DOW JONES--Zum Start in die neue Woche präsentieren sich die Börsen in Ostasien und Australien uneinheitlich. Die japanischen Handelsplätze sind wegen eines Feiertags geschlossen. In Seoul belasten erneut Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms. Die chinesischen Börsen werden hingegen vom Optimismus über die auf der KI-Konferenz WAIC vorgestellten heimischen Neuentwicklungen nach oben getragen.

In Shanghai legt der Composite-Index um 1,2 Prozent zu. Der Hang-Seng-Indexin Hongkong gewinnt 2,1 Prozent. Dass die chinesische Notenbank die Referenzsätze für Kredite unverändert belassen hat, war keine Überraschung und hat daher keinen Einfluss auf den Markt. Gesucht sind Halbleiterwerte. Unter anderem steigen in Hongkong SMIC um 4,4 und Hua Hong Grace um 4,9 Prozent und Montage Technology sowie Cambricon Technologies in Shanghai um 1,7 und 2,4 Prozent.

An der Börse in Seoul sackt der technologielastige Kospi erneut ab, diesmal um 3,4 Prozent ab. Anleger trennen sich weiter von extrem stark gestiegenen Chipaktien. Die beiden Indexschwergewichte Samsung und SK Hynix büßen 4,6 bzw. 3,6 Prozent ein. Der Kurs von Samsung Biologics fällt um 3,4 Prozent. Das Unternehmen will die schweizerische Polypeptide für 1,8 Milliarden US-Dollar kaufen.

Der australische Aktienmarkt tendiert gut behauptet. Hier stützen Kursgewinne im Energiesektor. Nach Veröffentlichung von Produktionszahlen für das vierte Geschäftsquartal verbessern sich im Bergbausektor South32 um 3,6 Prozent.

Die jüngste Eskalation im Iran-Krieg treibt unterdessen den Ölpreis weiter nach oben und mit ihm die Aktienkurse der Branchenunternehmen in der Region. Der Preis für ein Barrel Brentöl steigt um 2,6 Prozent auf 90, 37 Dollar. In Sydney gewinnen Woodside 1,6 und Santos 1,4 Prozent. CNOOC rücken in Hongkong um 5,6 Prozent vor und Petrochina um 3,9 Prozent. Die Aktien der südkoreanischen S-Oil verbessern sich in Seoul um 1,1 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.809,10 +0,1 +1,1 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.065,45 -2,7 +15,2 08:00 Kospi (Seoul) 6.589,05 -3,4 +56,4 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 25.072,77 +2,1 -2,2 10:00 Shanghai-Composite 3.808,39 +1,2 -4,0 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.512,63 +0,1 +18,6 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.231,89 +0,9 -27,9 10:00 KLCI (Malaysia) 1.726,11 -0,3 +2,7 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:16 % YTD EUR/USD 1,1444 +0,0 1,1439 1,1448 -2,6 EUR/JPY 185,80 +0,0 185,74 185,66 +1,0 EUR/GBP 0,8497 -0,1 0,8503 0,8496 -2,5 USD/JPY 162,34 -0,0 162,39 162,15 +3,6 USD/KRW 1.479,60 -0,5 1.487,44 1.479,62 +2,7 USD/CNY 6,7711 -0,1 6,7760 6,7755 -3,2 USD/CNH 6,7722 -0,1 6,7781 6,7767 -2,9 USD/HKD 7,8401 +0,0 7,8397 7,8406 +0,7 AUD/USD 0,6998 +0,3 0,6980 0,6987 +4,9 NZD/USD 0,5860 +0,3 0,5840 0,5841 +1,8 BTC/USD 64.695,20 +0,3 64.502,24 62.857,54 -26,2 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 84,31 +2,2 1,82 82,49 Brent/ICE 90,37 +2,6 2,27 88,10 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.022,85 +0,2 6,16 4.016,69 Silber 57,01 +2,0 1,11 55,90 Platin 1.594,58 +0,2 3,05 1.591,53 ===

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July 20, 2026 00:52 ET (04:52 GMT)

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