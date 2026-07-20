Durch hohe Batteriekapazitäten im Nutzfahrzeugbereich und Anforderungen an kurze Ladezeiten steigen die Anforderungen an das HV-System: Das Combined Charging System stößt an seine Grenzen (CCS), wodurch die Entwicklung im Bereich des Megawatt Charging Systems (MCS) an Notwendigkeit gewinnt. Damit rückt das Fehlerstrommanagement in den Vordergrund. Je höher Spannung, Strom und gespeicherte Energie, desto wichtiger wird es, einen elektrischen Fehler zuverlässig zu erkennen und den Stromkreis schnell genug aufzutrennen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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