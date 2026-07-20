Auch wenn das gestrige Finale der Weltmeisterschaft kein fußballerischer Leckerbissen gewesen ist, dürfte man es sich in Herzogenaurach sicherlich gerne angesehen haben. Schließlich spielten mit den Nationalmannschaften aus Spanien und Argentinien zwei Teams gegeneinander, die beide von Adidas ausgestattet werden, übrigens wie auch die Schiedsrichter.Für den DAX-Konzern war die abgelaufene Fußball-Weltmeisterschaft jedenfalls ein großer Erfolg. Unternehmensangaben zufolge wurden dabei viermal so ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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