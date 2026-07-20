DJ Bafin setzt Geldbuße gegen Teamviewer fest

DOW JONES--Teamviewer hat nach Ansicht der Finanzaufsicht Bafin zu spät über einen Cyberangriff informiert. Deswegen wurde eine Geldbuße in Höhe von 240.000 Euro gegen das Softwareunternehmen festgesetzt, wie die Bafin mitteilte. Das Unternehmen habe gegen die Marktmissbrauchsverordnung (Market Abuse Regulation - MAR) verstoßen. "Die Tatsache, dass die Teamviewer SE Opfer eines Cyberangriffs wurde, hätte das Unternehmen unverzüglich als Insiderinformation transparent machen müssen", so die Behörde.

Das Unternehmen hatte vor gut zwei Jahren über einen Cyberangriff berichtet.

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July 20, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)

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