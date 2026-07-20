Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 20
|17/07/2026
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|17/07/2026
|3DGE
|IE000WJ7OXXX
|246534.00
|1678937.34
|6.8102
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|17/07/2026
|3DGL
|IE000Q8N7XXX
|150011389.00
|1038370783.66
|6.9219
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|17/07/2026
|3DGD
|IE00042EXXXX
|13626311.00
|73264523.46
|5.3767
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|17/07/2026
|3DGH
|IE0001CEGXXX
|298181.00
|1671413.58
|5.6054
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|17/07/2026
|3DEU
|IE0007WLHXXX
|3800000.00
|25180162.47
|6.6264
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|17/07/2026
|3DUE
|IE0008H4JXXX
|13887.00
|92883.85
|6.6885
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|17/07/2026
|3DUS
|IE000XERHXXX
|46215080.00
|310703728.42
|6.723
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|17/07/2026
|3DUH
|IE000DEXCXXX
|267716.00
|1588149.81
|5.9322
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|17/07/2026
|3DEM
|IE0002Z12XXX
|94951295.00
|813076855.37
|8.5631
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|17/07/2026
|REMD
|IE00063T9XXX
|5636988.00
|31883364.18
|5.6561
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|17/07/2026
|RDTM
|IE000VG2WXXX
|2200000.00
|13913864.86
|6.3245
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|17/07/2026
|RCEG
|IE000D1DAXXX
|64640000.00
|328107035.77
|5.0759
|Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF
|17/07/2026
|RHYE
|IE0000LTAXXX
|2230000.00
|12646824.12
|5.6712
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|17/07/2026
|RHYH
|IE000SI9EXXX
|45516.00
|229452.93
|5.0411
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|17/07/2026
|RHYG
|IE000LW5CXXX
|1950000.00
|10657407.96
|5.4653
|Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF
|17/07/2026
|3DCE
|IE000PUAKXXX
|4200000.00
|21130276.21
|5.031
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|17/07/2026
|3DCH
|IE000A537XXX
|237169.00
|1183370.58
|4.9896
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|17/07/2026
|3DCG
|IE000JJMOXXX
|3955810.00
|19729422.38
|4.9875
|Robeco NextGen GBL Small-Cap EQ UCITS ETF USD Acc
|17/07/2026
|RGSC
|IE000OHXGXXX
|1290000.00
|6925774.55
|5.3688
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