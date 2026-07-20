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PR Newswire
20.07.2026 08:06 Uhr
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Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 20

17/07/2026
Account Name Valuation Date Bloomberg Code ISIN Code Units Outstanding Shareholder Equity Base (ShareClass) NAV per Share Local
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 17/07/2026 3DGE IE000WJ7OXXX 246534.00 1678937.34 6.8102
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 17/07/2026 3DGL IE000Q8N7XXX 150011389.00 1038370783.66 6.9219
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 17/07/2026 3DGD IE00042EXXXX 13626311.00 73264523.46 5.3767
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 17/07/2026 3DGH IE0001CEGXXX 298181.00 1671413.58 5.6054
Robeco 3D European Equity UCITS ETF 17/07/2026 3DEU IE0007WLHXXX 3800000.00 25180162.47 6.6264
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 17/07/2026 3DUE IE0008H4JXXX 13887.00 92883.85 6.6885
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 17/07/2026 3DUS IE000XERHXXX 46215080.00 310703728.42 6.723
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 17/07/2026 3DUH IE000DEXCXXX 267716.00 1588149.81 5.9322
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF 17/07/2026 3DEM IE0002Z12XXX 94951295.00 813076855.37 8.5631
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF 17/07/2026 REMD IE00063T9XXX 5636988.00 31883364.18 5.6561
Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF 17/07/2026 RDTM IE000VG2WXXX 2200000.00 13913864.86 6.3245
Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF 17/07/2026 RCEG IE000D1DAXXX 64640000.00 328107035.77 5.0759
Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF 17/07/2026 RHYE IE0000LTAXXX 2230000.00 12646824.12 5.6712
Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF 17/07/2026 RHYH IE000SI9EXXX 45516.00 229452.93 5.0411
Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF 17/07/2026 RHYG IE000LW5CXXX 1950000.00 10657407.96 5.4653
Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF 17/07/2026 3DCE IE000PUAKXXX 4200000.00 21130276.21 5.031
Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF 17/07/2026 3DCH IE000A537XXX 237169.00 1183370.58 4.9896
Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF 17/07/2026 3DCG IE000JJMOXXX 3955810.00 19729422.38 4.9875
Robeco NextGen GBL Small-Cap EQ UCITS ETF USD Acc 17/07/2026 RGSC IE000OHXGXXX 1290000.00 6925774.55 5.3688
© 2026 PR Newswire
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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