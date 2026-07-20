FARNBOROUGH, Vereinigtes Königreich, July 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HC Pacific, ein führender Anbieter von Lieferkettenlösungen für den militärischen Aftermarket, Unterstützung bei öffentlichen Ausschreibungen und Instandhaltungsdienstleistungen für die Luft- und Raumfahrt, hat heute seine offizielle Umfirmierung in Proponent Defense bekannt gegeben. Mit der neuen Markenidentität unterstreicht das Unternehmen seine Funktion als "Military Center of Excellence" innerhalb von Proponent, dem weltweit größten unabhängigen Aftermarket-Distributor für die kommerzielle Luft- und Raumfahrt. Gleichzeitig bekräftigt die Umfirmierung den Anspruch, hochspezialisierte Lösungen für den Verteidigungsbereich bereitzustellen, die auf den globalen Ressourcen, dem Lieferantennetzwerk und der jahrzehntelangen Luft- und Raumfahrtexpertise von Proponent aufbauen.

Die Bekanntgabe fällt mit dem Eröffnungstag der Farnborough International Airshow 2026 zusammen und markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens sowie der strategischen Integration in die globale Proponent-Organisation. Als "Military Center of Excellence" von Proponent fungiert Proponent Defense als zentrale Kompetenzplattform für den militärischen Aftermarket-Vertrieb, die Vergabe von staatlichen Aufträgen, Verteidigungslogistik und Instandhaltungsprogramme zur Unterstützung militärischer Betreiber weltweit.

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt HC Pacific militärische Betreiber, Behörden, Verteidigungsunternehmen, OEMs und Kunden auf der ganzen Welt mit einsatzkritischen Aftermarket-Lösungen, militärischen Verpackungs- und Konservierungslösungen, Lieferkettenmanagement, Depotdienstleistungen, ingenieurtechnischen Dienstleistungen, Reverse Engineering sowie lebenszyklusorientierter Instandhaltung. Der Marktauftritt unter der Marke Proponent Defense stärkt die Position des Unternehmens als spezialisierter Anbieter von Verteidigungslösungen innerhalb der Proponent-Gruppe und erweitert zugleich den Zugang zu globalen Ressourcen, strategischen Lieferantenbeziehungen und den weltweiten Kompetenzen innerhalb des gesamten Proponent-Konzerns.

"Das heutige Verteidigungsumfeld verlangt nach flexiblen und reaktionsschnellen Partnern, die in der Lage sind, die Einsatzbereitschaft über den gesamten Lebenszyklus der Instandhaltung hinweg sicherzustellen", erklärt Andrew Pramschufer, President von Proponent Defense. "Die Umfirmierung von HC Pacific zu Proponent Defense steht für unser Bestreben, unser Leistungsangebot gezielt auszubauen und die Basis für noch engere Partnerschaften mit OEMs zu schaffen sowie innovative Lieferkettenlösungen bereitzustellen, die die Einsatzbereitschaft von Streitkräften weltweit unterstützen. Als "Military Center of Excellence" von Proponent verfügen wir über die einzigartige Kombination aus spezialisiertem Know-how und der Stärke einer global aufgestellten Organisation. Dadurch können wir unsere Partner und Kunden noch umfassender unterstützen."

Die Umfirmierung unterstreicht die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf folgende Bereiche:

Vertrieb und Instandhaltung für den militärischen Aftermarket

Staatliche Aufträge und Verteidigungslogistik

Foreign Military Sales (FMS) und Direct Commercial Sales (DCS)

Wartungs- und Reparaturunterstützung in Depots

Militärische Verpackungs- und Konservierungslösungen

Lieferkettenmanagement und Bestandsmanagement

Ingenieurtechnische und Reverse-Engineering-Dienstleistungen

Strategische Beschaffung und Obsoleszenzmanagement

Globale Aftermarket-Unterstützung für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie





Trotz der Umfirmierung werden Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner weiterhin mit demselben erfahrenen Team und denselben vertrauten Ansprechpartnern zusammenarbeiten. Auch bestehende Verträge, Vereinbarungen, Zertifizierungen und die laufenden Geschäftsprozesse bleiben unverändert.

Unter dem Namen Proponent Defense wird das Unternehmen auch künftig zentrale Verteidigungsplattformen in den Bereichen Luft, Land, See und Flugkörper unterstützen. Gleichzeitig nutzt es die globalen Ressourcen, das internationale Lieferantennetzwerk und die weltweite Infrastruktur von Proponent, um innovative Lösungen in den Bereichen Technische Entwicklung, Instandhaltung und Lieferkettenmanagement bereitzustellen, die die militärische Einsatzbereitschaft von Partnern und Kunden auf der ganzen Welt verbessern.

Proponent Defense wird seine neue Marke offiziell auf der Farnborough International Airshow 2026 vorstellen. Dort wird die Unternehmensleitung mit OEM-Partnern, Verteidigungsunternehmen, Regierungsvertretern und Kunden über neue Geschäftsmöglichkeiten sowie den weiteren Ausbau der Zusammenarbeit sprechen.

Über Proponent Defense

Proponent Defense ist das "Military Center of Excellence" innerhalb von Proponent, dem weltweit größten unabhängigen Aftermarket-Distributor für die kommerzielle Luft- und Raumfahrt. Das Unternehmen ist weltweit für militärische Betreiber, OEMs, Regierungsbehörden und Luft- und Raumfahrtorganisationen in den Bereichen Vertrieb von Ersatzteilen für den militärischen Aftermarket, Unterstützung bei der Auftragsvergabe durch Regierungsbehörden, Depotdienstleistungen, ingenieurtechnische Lösungen und globales Lieferkettenmanagement tätig. Mit seiner spezialisierten militärischen Expertise und den umfassenden Ressourcen der globalen Proponent-Organisation entwickelt Proponent Defense innovative Lösungen, die die Einsatzbereitschaft stärken, die Lebensdauer von Plattformen verlängern und selbst komplexe Herausforderungen im Bereich der Instandhaltung im internationalen Verteidigungsumfeld bewältigen.

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Medienkontakt Amanda Meeks-Turner Vice President, Business Development E-Mail: ameeks@proponentdefense.com Telefon: +1 909-598-0509