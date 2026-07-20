Die LPKF Laser-Aktie hat nach ihrer starken Rallye zuletzt deutlich an Wert verloren und vom jüngsten Hoch rund -54% eingebüßt. Damit richtet sich der Blick der Anleger verstärkt auf die aktuelle Chartstruktur. Nach dem kräftigen Rücksetzer stellt sich nun die Frage, ob die Korrektur bereits ihren Tiefpunkt erreicht hat oder ob der Abwärtstrend zunächst weiter anhält. Entscheidend wird sein, wo sich die nächste tragfähige Unterstützung ausbildet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de