Die SpaceX-Aktie hat nach ihrer starken Rallye zuletzt deutlich an Wert verloren und vom jüngsten Hoch rund -46% eingebüßt. Damit richtet sich der Blick der Anleger verstärkt auf die aktuelle Chartstruktur. Nach dem kräftigen Rücksetzer stellt sich nun die Frage, ob sich bereits eine attraktive Einstiegsgelegenheit bietet oder ob die Korrektur zunächst weiter anhält. Entscheidend wird sein, ob eine nachhaltige Bodenbildung gelingt. Wie es für den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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