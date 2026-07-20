Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um die Folgen von KI auf den Arbeitsmarkt, richtige und falsche Kabel, eine neue Smartwatch für Sportler:innen und einen geheimen Bereich in Claude. KI hat zunehmend Einfluss auf den Arbeitsmarkt: Laut einer im April 2026 veröffentlichten Befragung von mehr als 400 CEOs planen 43 Prozent von ihnen in den nächsten zwei Jahren Einstiegspositionen abzubauen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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