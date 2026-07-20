Der Ausverkauf bei Tech- und KI-Werten beschleunigt sich. Der Chipindex SOX rutscht ins Bärenmarkt-Terrain. Nun muss die Berichtssaison zeigen, ob der freie Cashflow mit dem Investitionstempo Schritt hält. (function(d,u,ac){var s=d.createElement('script');s.type='text/javascript';s.src='https://a.omappapi.com/app/js/api.min.js';s.async=true;s.dataset.user=u;s.dataset.campaign=ac;d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);})(document,386410,'q8tyuini4sqwefdhodq9'); Die Rotation aus Tech- und KI-Werten nimmt am Freitag (17.7.) in den USA weiter Fahrt auf. Der PHLX Semiconductor Index fällt zur Markteröffnung um mehr als 3% und rutscht mit einem Minus von 21% seit seinem Juni-Rekord ins Bärenmarkt-Terrain. Der Nasdaq verliert zum Handelsauftakt 1,5%. Alle fünf Hyperscaler notieren schwächer: Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft und Oracle geben zum Start zwischen 1 und 4% nach. Öffnet der südkoreanische Markt am Montag nach dem Feiertag wieder, könnte die Abwärtsdynamik weiter zulegen. Das ist ein schlechtes Vorzeichen für die Bilanzsaison der großen Technologiekonzerne. Alphabet legt als Erster der großen Fünf am 22. Juli Zahlen vor, Amazon, Meta, Microsoft und Oracle folgen in den Wochen danach. Diesmal zählen nicht Umsatz oder Gewinn, sondern zwei nüchterne Kennziffern: freier Cashflow und Investitionsausgaben. Investitionen wachsen schneller als das Geschäft Das Problem ist schnell benannt: Die fünf Hyperscaler bauen Kapazitäten für KI-Anwendungen schneller aus, als sie im laufenden Geschäft Geld verdienen. Die addierten Investitionsausgaben der fünf Konzerne stiegen von 32 Mrd. US-Dollar ...

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