© Foto: KI-generiert mit DALL-E - wallstreetONLINEAdidas zeigt Nike wie es bei einer WM läuft hat und die Deutsche Telekom stellt ARD und ZDF auch bei der kommenden WM ins Abseits. Beide Werte tragen dazu bei, dass der DAX wohl leicht im Plus in die neue Woche startet. Nach zwei schwachen Wochen zeichnet sich für den DAX am Montag eine leichte Erholung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start auf 24.866 Punkte. Das entspricht einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss. Zuletzt hatten vor allem die kräftige Korrektur bei hoch bewerteten KI-Aktien und die Eskalation des Kriegs zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran belastet. Andere stark vom KI-Boom geprägte Märkte traf der …
Enthaltene Werte: DE0005557508,DE0008469XXX,EU0009652XXX,XC0009659XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,JP9010C00XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455717,DE000A1EWWW0,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,ETH~USD,ETH~EURDen vollständigen Artikel lesen
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