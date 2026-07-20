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DZ Bank
20.07.2026 08:41 Uhr
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Webinar - DAX: Startet nun die Sommerflaute?

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.



Webinar - DAX: Startet nun die Sommerflaute?

Hohe Bewertungen bei vielen Tech-Titeln bergen das Risiko, dass Enttäuschungen bei der Vorlage der Quartalszahlen zu Kursabschlägen führen. Dafür spricht aktuell auch die Saisonalität, nach welcher der August und der September im langfristigen Vergleich die schlechtesten Börsenmonate sind.

Im Webinar am kommenden Montag gehen die Profis der TradingGruppe 2.0, Ingmar Königshofen und Stephan Feuerstein, näher auf die künftige Entwicklung der Aktienmärkte ein. Daneben haben die Experten aktuell auch einzelne Rohstoffe im Fokus und gehen dabei detailliert auf die Fragen der Zuschauer ein.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Referenten

  • Ingmar Königshofen, Tradinggruppe 2.0
  • Stephan Feuerstein, Tradinggruppe 2.0


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