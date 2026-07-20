© Foto: fn (Bild mit Hilfe von KI erstellt)

Kurz nach, bzw. mit dem Allzeithoch folgt die nächste Überraschung. China gibt grünes Licht für Apples KI-Revolution und die Märkte drehen durch. Während die Aktie schon knapp über 330 US-Dollar notiert, diskutieren Marktteilnehmer, ob 350 US-Dollar vielleicht noch diesen Juli oder im August möglich sind. Die Gründe klingen gar nicht so unschlüssig, sondern eher überzeugend: Die teuerste Marke der Welt räumt beim Speichermangel der Konkurrenz ab, plant heimlich eine ganze Chip-Offensive und dominiert das iPhone-Segment wie selten zuvor. Die Nervosität steigt aber auch. Denn die Bewertung ist bemerkenswert ambitioniert, und das erhöht die Risiken. Was Sie jetzt über Apple und die Aktie wissen sollten.

Der KI-Durchbruch und die Marktdynamik

Es war ein strategischer Schachzug mit enormer Wirkung. Chinas Cyberspace-Aufsicht nickte die Einführung von Apple Intelligence ab, genauer gesagt ist das Apples schlanke Künstliche Intelligenz, die direkt auf dem iPhone läuft. Das klingt zunächst wie eine Formsache, ist aber für Apple der Königsweg zurück in den wichtigsten Smartphone-Markt der Welt. Jahrelang musste der Konzern dort ohne konkurrenzfähige KI-Funktionen auskommen. Diese Lücke ist jetzt geschlossen. Die Reaktion der Börse war deutlich, denn die Aktie sprang auf neue Höhen und baute damit die Jahresgewinne noch weiter aus. Kein Wunder, denn Apple hat mit dieser China-Zulassung nicht nur ein regulatorisches Hindernis aus dem Weg geräumt. Der Konzern signalisiert auch, dass er bei der KI-Transformation nicht mehr hinterherhinkt. Doch die Erfolgsgeschichte geht noch etwas tiefer. Im zweiten Quartal dieses Jahres holte sich Apple bei dem Speichermangel in der ganzen Branche einen globalen Smartphone-Marktanteil von 20 Prozent. Das iPhone blieb die Cash-Cow, und die Premium-Strategie zahlte sich aus. Berichten zufolge sondiert Apple den Markt nach Übernahmezielen im Chip-Design. Das Ziel ist klar, denn die Hardware für Apple Intelligence soll künftig zu großen Teilen aus dem eigenen Haus kommen. Das reduziert nicht nur die Abhängigkeit von Lieferanten, sondern gibt Apple auch die vollständige Kontrolle über die KI-Infrastruktur.



Charttechnik

Für Trader ist die Situation spannungsgeladen. Die Aktie steht auf einem neuen Allzeithoch, notiert aber mit einem RSI von etwa 74 schon im überkauften Bereich. Das ist ein Warnsignal und warnt davor, dass eine Verschnaufpause bevorstehen könnte. Der Abstand zum 200er SMA liegt schon bei über 20 Prozent. Das ist schon recht hoch und dies vergrößert, je höher der Abstand ist, auch die Anfälligkeit für Rücksetzer. Trotzdem ist der langfristige Aufwärtstrend seit September 2025 stark und intakt. Apple hat sich von damals rund 200 US-Dollar bis heute auf über 330 US-Dollar hochgearbeitet. Das ist ein Anstieg von deutlich mehr als 50 Prozent. Solche Moves entstehen bei solch großen Konzernen nicht nur aus Spekulationsblasen heraus, sondern aus realen Geschäftsfortschritten.





Was tun?

Die Entscheidung ob die Aktie Richtung 350 US-Dollar Fahrt aufnimmt, dürfte schon sehr bald fallen, denn am 30. Juli offenbart Apple seine Quartalszahlen zum dritten Fiskalquartal und es wird die letzte Pressekonferenz von Tim Cook als CEO. Die Frage wird lauten, ob das Unternehmen Gewinne abliefert, die die relativ hohe Bewertung tragen kann, oder werden die Speicherpreis-Steigerungen und mögliche iPhone-Nachfrage-Schwankungen zum Problem?

Für langfristig orientierte Investoren bleibt Apple ein Kern-Investment. Kurzfristig Trader sollten aber vorsichtig sein. Die RSI-Werte warnen vor einer Überhitzung. Wer jetzt einsteigt, sollte eine stärkere Korrektur in den nächsten Wochen ins Risikokalkül mit einplanen, möglicherweise bis 290 oder 300 US-Dollar. Die Botschaft lautet letztlich: Apple ist auf dem richtigen Weg. Aber diese Rally ist kein Freifahrtschein. Die Quartalszahlen am 30. Juli werden über die Glaubwürdigkeit der Geschichte entscheiden. Vielleicht werden wir dann wissen, ob 350 US-Dollar Realität oder nur Hoffnung sind.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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