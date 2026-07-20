© Foto: Dall-EAlibaba sorgt mit dem neuen KI-Modell Qwen 3.8 Max für Aufsehen und schickt die Aktie deutlich nach oben. Wird das KI-Modell Chinas neuer Spitzenreiter?Die Aktie von Alibaba ist am Montag in Hongkong um 5,4 Prozent auf 118,40 Hongkong-Dollar gestiegen und gehörte damit zu den stärksten Werten im Hang Seng Index. Auslöser der Kursrallye war die Vorstellung einer Preview-Version des neuen KI-Flaggschiffs Qwen 3.8 Max. Alibaba beschreibt das KI-Modell als eines der derzeit leistungsfähigsten KI-Systeme. Besonders im Markt für Programmierung und Softwareentwicklung soll Qwen 3.8 Max neue Maßstäbe setzen. Alibaba bringt ein KI-Schwergewicht mit 2,4 Billionen Parametern Mit 2,4 Billionen …
Enthaltene Werte: US01609W1027,HK0000004XXXDen vollständigen Artikel lesen
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