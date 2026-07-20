London (ots) -Beim Verkauf oder der Nachfolgeregelung im Mittelstand führt an Finanzinvestoren kaum noch ein Weg vorbei: Private Equity dominiert das Deal-Geschehen im Jahr 2026 wie nie zuvor. Viele Geschäftsführer unterschätzen jedoch die radikal andere Dynamik, die ein solcher Partner mitbringt. Wer die aggressive Logik von Hebelung, Skalierung und schnellen Exit-Zyklen nicht versteht, verliert im Prozess schnell die Kontrolle. Das falsche Mindset beim Einstieg von Investoren wird für etablierte Firmenlenker zum existenziellen Risiko.Ein Private-Equity-Einstieg ist demnach kein sanfter Hafen, sondern der Startschuss für einen kompromisslosen Performance-Sprint. In diesem Beitrag lesen Sie, nach welchen Kriterien PE-Fonds Targets heute wirklich bewerten, wie Geschäftsführer das beste Second-Bite-Modell herausholen und wie man den Kulturschock nach der Übernahme meistert.Worauf PE-Fonds heute wirklich schauenViele Unternehmer gehen noch immer davon aus, dass Private-Equity-Investoren vor allem Größe, Historie oder Marktpräsenz eines Unternehmens kaufen. Diese Logik greift heute jedoch zu kurz - maßgeblich ist nicht mehr, wie gut ein Unternehmen gestern war, sondern wie überzeugend seine Entwicklung in den kommenden vier bis sechs Jahren aussieht.Im Zentrum stehen drei Faktoren: Erstens die Skalierbarkeit. Investoren prüfen, wie schnell sich das EBITDA - also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen - steigern lässt, etwa durch organisches Wachstum, Preispotenzial, Internationalisierung oder Zukäufe. Zweitens zählt die Qualität der Erträge: Wiederkehrende Umsätze, hohe Kundenbindung, geringe Abhängigkeit von einzelnen Kunden und stabile Margen wiegen oft schwerer als ein kurzfristig besonders hohes Ergebnis. Drittens rückt die Managementqualität in den Fokus - denn investiert wird nicht nur in Unternehmen, sondern vor allem in Menschen. Ist ein Betrieb stark vom Gründer abhängig, führt das schnell zu Bewertungsabschlägen.Klassische Argumente wie langjährige Marktzugehörigkeit, ein guter Ruf oder persönliche Kundennähe schaffen zwar Vertrauen, rechtfertigen aber allein keine hohe Bewertung. Entscheidend ist, ob daraus auch künftig profitables Wachstum entsteht.Warum die Zusammenarbeit nach dem Einstieg oft schwieriger wird als der Deal selbstRund 80 Prozent aller Angebote scheitern noch vor der Unterschrift - doch auch nach dem Abschluss beginnt für viele erst die eigentliche Herausforderung. Private Equity bringt ein Arbeitsmodell mit, das sich deutlich von der gewohnten unternehmerischen Realität unterscheidet: Entscheidungen werden datenbasierter getroffen, Ziele konsequenter gemessen und der Fokus verschiebt sich von der operativen Tagessteuerung auf die systematische Wertsteigerung.Konflikte entstehen dabei meist nicht, weil die Ziele unterschiedlich wären - beide Seiten wollen wachsen. Problematisch sind vielmehr abweichende Erwartungen an Tempo und Transparenz. Unternehmer suchen häufig einen langfristigen Sparringspartner, während Investoren Geschwindigkeit und konsequente Umsetzung erwarten. Werden Rollen, Entscheidungswege und Strukturen vor dem Einstieg nicht klar definiert, entstehen schnell Reibungsverluste. Die Chemie mit dem Investor ist deshalb mindestens so wichtig wie der Kaufpreis.Auch im Alltag verändert sich die Rolle des Geschäftsführers spürbar: operativ durch professionelleres Reporting und stärkere Kennzahlenorientierung, strategisch durch den Fokus auf Akquisitionen, Internationalisierung und Managementaufbau - und persönlich durch die gemeinsame Entscheidungsfindung mit Gesellschaftern und Beirat. Wer das als Kontrollverlust empfindet, wird kaum zufrieden sein. Wer es als Chance begreift, schneller zu wachsen und bessere Entscheidungen zu treffen, profitiert allerdings erheblich.Second Bite: Wo echter Wert entstehtDer sogenannte Second Bite - zu Deutsch: der zweite Biss - ist oft der interessanteste Teil einer Private-Equity-Transaktion. Das Prinzip: Der Unternehmer verkauft zunächst einen Teil seines Unternehmens und reinvestiert einen Teil des Erlöses in die neue Beteiligungsstruktur. Steigt der Unternehmenswert in den folgenden Jahren deutlich, profitiert er beim zweiten Verkauf erneut - und in erfolgreichen Transaktionen ist dieser zweite Verkauf finanziell sogar attraktiver als der erste.Voraussetzung dafür ist jedoch, dass der Investor tatsächlich Wert schaffen kann. Kapital allein reicht nicht. Entscheidend sind Netzwerk, Erfahrung und operative Unterstützung, die schnelleres Wachstum ermöglichen als aus eigener Kraft. Der Second Bite ist damit keine Wette auf höhere Bewertungen, sondern auf gemeinsame Wertschöpfung.Woran man den falschen Investor früh erkenntUmso wichtiger ist die Wahl des richtigen Partners. Warnsignale zeigen sich dabei oft früh: wenn fast ausschließlich über Finanzkennzahlen gesprochen wird, Kunden, Mitarbeiter und Strategie aber kaum vorkommen; wenn das Deal-Team viel verspricht, spätere operative Ansprechpartner jedoch unsichtbar bleiben; wenn klare Vorstellungen zur Zusammenarbeit nach dem Abschluss fehlen; wenn Sektorerfahrung und ein nachvollziehbarer Wertbeitrag nicht erkennbar sind; oder wenn Referenzgespräche von mangelnder Erreichbarkeit, wechselnden Ansprechpartnern und unrealistischen Erwartungen berichten.Die entscheidende Frage lautet am Ende nicht: Wer zahlt heute den höchsten Preis? Sondern: Mit welchem Partner entsteht in den nächsten fünf Jahren der größte Wert? Genau diese Entscheidung bestimmt letztlich sowohl den wirtschaftlichen Erfolg der Transaktion als auch die persönliche Zufriedenheit des Unternehmers.Über Daniel Baade:Dr. Daniel Baade ist CEO von Dyer Baade & Company in London. Die M&A-Beratung unterstützt eigentümergeführte Unternehmen bei Unternehmensverkäufen und Kapitaltransaktionen mit internationalen Investoren. Sein Schwerpunkt liegt auf der strategischen Vorbereitung von Nachfolge- und Verkaufssituationen sowie der Positionierung mittelständischer Unternehmen im internationalen Private-Equity-Markt. Mehr Informationen unter: https://dyerbaade.com/Pressekontakt:Dyer Baade & CompanyDr. Daniel BaadeWebsite: https://dyerbaade.com/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Dyer Baade & Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182502/6317446