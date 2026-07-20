View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/aon-expands-data-center-lifecycle-insurance-program-to-5-billion-with-reliable-by-design-approach-to-digital-infrastructure-302829379.html
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View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/aon-expands-data-center-lifecycle-insurance-program-to-5-billion-with-reliable-by-design-approach-to-digital-infrastructure-302829379.html
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|09:50
|Aon appoints Johannes Glasl as Chief Regions & Client Officer
|09:36
|Aon Expands Data Centre Lifecycle Insurance Program To $5 Bln
|DUBLIN (dpa-AFX) - Aon plc (AON), a professional services firm, Monday announced that it is expanding its Data Center Lifecycle Insurance Program or DCLP capacity to $5 billion while broadening...
► Artikel lesen
|09:06
|Aon plc: Aon expands Data Center Lifecycle Insurance Program to $5 billion with Reliable by Design Approach to Digital Infrastructure
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View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/aon-expands-data-center-lifecycle-insurance-program-to-5-billion-with-reliable-by-design-...
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|UK captives framework to grant businesses greater flexibility, says Aon's Walker
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