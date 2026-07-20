Es geht Schlag auf Schlag bei der Aktie von PayPal: Erst in der letzten Woche kamen die Gerüchte auf, dass der US-Zahlungsdienstleister für 53 Milliarden US$ oder 60,50 US$ je Aktie von Stripe und Advent übernommen wird. Kurzerhand die Ernüchterung: Dem Board von PayPal war das Angebot zu niedrig. Nun stellt sich vielen Anlegenden eine Frage: Werden die beiden Interessenten das Angebot noch einmal nachbessern? Wenn ja, wie viel wäre drin? PayPal: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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