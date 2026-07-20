Versicherungsmakler haben heute selten ein Fachwissensproblem. Sie haben ein Zeitproblem. Künstliche Intelligenz entlastet bereits an vielen Stellen im Arbeitsalltag - PWX geht den nächsten Schritt und erledigt Aufgaben. KI beantwortet Fragen, fasst Dokumente zusammen, formuliert E-Mails oder unterstützt bei Recherchen. Das spart wertvolle Zeit. Doch aus einer guten Antwort wird noch kein erledigter Arbeitsprozess: Informationen müssen weiterhin übertragen, Vorgänge angelegt und Daten gepflegt werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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