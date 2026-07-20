Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran setzen sich fort und belasten das Sentiment an den internationalen Finanzmärkten, so die Analysten der Helaba.Zuletzt seien die Ölpreise auch wieder gestiegen und sie lägen im Vergleich zu Anfang Juli auf einem deutlich erhöhten Niveau. Inflationssorgen würden bestehen bleiben und würden die Notenbanken dazu veranlassen, Handlungsbereitschaft zu signalisieren. In diesem Zusammenhang sei auf die im Wochenverlauf anstehende EZB-Ratssitzung verwiesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de