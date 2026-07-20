Linz (www.anleihencheck.de) - Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen ist letzte Woche auf 3,16 Prozent geklettert, den höchsten Stand seit Ende Mai, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Grund sei der Ölpreis: Die eskalierende Lage am Persischen Golf lasse Rohöl nahe der Marke von 90 US-Dollar je Barrel notieren und schüre Sorgen, dass die Inflation in Europa hartnäckiger bleiben könnte als gedacht. Damit rücke die Sitzung der Europäischen Zentralbank diese Woche stärker in den Fokus der Marktteilnehmer, auch wenn eine Zinsänderung derzeit nicht das wahrscheinlichste Szenario sei. Bemerkenswert sei, dass der Renditeabstand zwischen deutschen und amerikanischen Staatsanleihen mittlerweile so schmal sei wie seit einem Monat nicht mehr, weil in den USA parallel Zweifel an der Konjunkturdynamik wachsen würden. Für Unternehmen heiße das vor allem eines: Die Finanzierungskosten am Kapitalmarkt würden sich spürbar bewegen, unabhängig davon, was die Notenbanken offiziell verkünden würden. Bleibe der Ölpreis auf dem aktuellen Niveau oder steige er weiter, dürfte der Renditedruck in den kommenden Wochen anhalten und die Debatte um die Zinspause der EZB neu befeuern. Wer heuer mittelfristig Kapitalmarktfinanzierungen plane, sollte diese Dynamik im Blick behalten. (20.07.2026/alc/a/a) ...

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