DJ MÄRKTE EUROPA/Verhaltener Wochenauftakt - Weiter steigender Ölpreis bremst

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich im Frühhandel am Montag knapp behauptet. Der DAX handelt bei 24.825 Punkten. Bremsend wirken die weiter steigenden Ölpreise. Zugleich ist die Nachrichtenlage von Unternehmensseite ist dünn. "Die Schlagzeilen um den Iran und die USA dominieren weiterhin das Geschehen; die anhaltenden Angriffe treiben die Ölpreise nach oben und bereiten Sorgen an den Aktienmärkten", so die Analysten von Intouch Capital Markets. Das mindere den Appetit auf risikoreichere Anlagen.

Die Ölpreise steigen angesichts der anhaltenden militärischen Gewalt zwischen den USA und dem Iran und vor allem der weiter kaum passierbaren Straße von Hormus. Aktuell verteuert sich Brent gegenüber Freitag um gut 2 Prozent auf knapp über 90 Dollar. Das ist das höchste Niveau seit rund einem Monat.

Entsprechend steigt der Branchenindizes der Öl- und Gaswerte um 1,4 Prozent zulegen können. Der Subindex der energiepreisempfindlichen Reise- und Freizeitunternehmen verliert dagegen 1,4 Prozent. Aktien aus dem Technologiesegment, hier hatten zuletzt Papiere von Unternehmen mit KI-Fantasie auf der Verliererseite gestanden, können sich etwas erholen. Der Subindex steigt um 0,4 Prozent.

Der Ölpreis-Anstieg schürt Inflationssorgen und damit Spekulationen über steigende Zinsen. Die Renditen der Anleihen zeigen sich aktuell dennoch kaum verändert. Die am Donnerstag über die Zinsen entscheidende EZB dürfte nach allgemeiner Erwartung diesmal die Füße stillhalten und die Entwicklung zunächst weiter beobachten wollen. Derweil hat der Inflationsdruck auf Produzentenebene in Deutschland im Juni wie erwartet abgenommen, auf Jahressicht aber nicht ganz so deutlich wie vermutet.

Im DAX liegen nachrichtenlos Siemens Energy mit einem Plus von knapp 3 Prozent an der Spitze, gefolgt von RWE (+2,1%).

Unternehmensseitig ist beim Billigflieger Ryanair der Gewinn im ersten Quartal aufgrund niedrigerer Flugpreise und des Gegenwinds durch die Treibstoffkosten gesunken. Laut den Analysten von Morgan Stanley hat Ryanair damit die Erwartungen verfehlt, beim Nettogewinn um 16 Prozent. Die Aktie verliert 6,6 Prozent.

In Zürich geht es für Polypeptide um 4,7 Prozent auf 43,70 Franken nach oben. Samsung Biologics hat ein Übernahmeangebot für den schweizerischen Pharmadienstleister unterbreitet im Volumen von 1,46 Milliarden Franken. Die Aktionäre sollen je 44,31 Franken je Aktie erhalten. Die Prämie ist überschaubar, nachdem der Aktienkurs mit Übernahmefantasie bereits seit April deutlich in die Höhe geschossen war.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 6.231,79 +0,0 0,92 6.230,87 7,6 Stoxx-50 5.379,26 -0,1 -5,82 5.385,08 9,4 DAX 24.824,91 -0,0 -6,07 24.830,98 1,4 MDAX 31.688,51 -0,6 -176,22 27.039,42 3,5 TecDAX 3.759,84 -0,3 -10,51 3.091,28 3,8 SDAX 18.254,77 +0,0 4,12 13.062,07 6,3 FTSE 10.540,36 -0,6 -60,01 10.600,37 6,1 CAC 8.339,45 +0,0 0,64 8.338,81 2,3 SMI 14.263,95 -0,6 -79,75 14.343,70 7,5 ATX 6.341,76 -0,4 -23,15 6.364,91 19,1 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:32 EUR/USD 1,1441 +0,0 0,0002 1,1439 1,1440 EUR/JPY 185,82 +0,0 0,0800 185,74 185,8700 EUR/CHF 0,9233 +0,0 0,0001 0,9232 0,9231 EUR/GBP 0,8494 -0,1 -0,0009 0,8503 0,8503 USD/JPY 162,4 +0,0 0,0100 162,39 162,4700 GBP/USD 1,3467 +0,1 0,0014 1,3453 1,3448 USD/CNY 6,7703 -0,1 -0,0057 6,7760 6,7760 USD/CNH 6,7722 -0,1 -0,0059 6,7781 6,7776 AUS/USD 0,6996 +0,2 0,0016 0,698 0,6985 Bitcoin/USD 64.082,49 -0,7 -419,75 64.502,24 63.354,44 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 83,84 +1,6 1,35 82,49 Brent/ICE 90,72 +3,0 2,62 88,10 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.005,50 -0,3 -11,19 4.016,69 Silber 56,62 +1,3 0,72 55,90 Platin 1.593,33 +0,1 1,80 1.591,53 (Angaben ohne Gewähr)

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