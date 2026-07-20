Wie selbstverständlich werden im Versicherungsalltag häufig Fachbegriffe verwendet: Doch Kunden müssen diese nicht zwingend kennen. Das zeigt ein Fall vor dem OLG Stuttgart, bei dem eine Versicherungsvermittlerin einen Vertrag von Neuwert- auf Zeitwertversicherung umstellte. Wer einen bestehenden Versicherungsvertrag von einer Neuwert- auf eine Zeitwertversicherung umstellt, muss den Kunden über die Unterschiede aufklären. Versicherungsvermittler dürfen nicht voraussetzen, dass Versicherungsnehmer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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