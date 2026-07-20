Ethereum Prognose nach Iran-Krise und Wal-Käufen von 164 Millionen Dollar ETH

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Die Ethereum Prognose steht am 19. Juli 2026 unter doppeltem Druck, denn ETH handelt bei rund 1.857 Dollar und liegt 63 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.953 Dollar. Drei aufeinanderfolgende Verlustquartale markieren eine absolute Premiere in der Kurshistorie des Tokens. Während der Kurs fällt, ziehen Wale 89.396 ETH im Wert von 164 Millionen Dollar von Coinbase Prime ab und bewegen sie in die Eigenverwahrung. Der Fear and Greed Index steht bei 22 und bestätigt extreme Angst am gesamten Kryptomarkt. Warum kaufen die größten Wallets genau dann, wenn der Chart nach unten zeigt?

Ethereum Prognose zwischen Iran-Eskalation und Wal-Akkumulation bei 1.857 Dollar

ETH eröffnete am Freitag, dem 17. Juli, bei 1.863 Dollar und fiel bis zum Vormittag auf 1.832 Dollar, nachdem US-Luftangriffe auf den Iran Risiko-Anlagen weltweit unter Druck setzten. Die Straße von Hormus bleibt faktisch geschlossen, und steigende Ölpreise verschärfen die Inflationssorgen laut Yahoo Finance. Japans Nikkei verlor fast drei Prozent am selben Tag, und die globale Risikobereitschaft brach zusammen.

Die Ethereum Prognose steht damit vor einer doppelten Belastung aus geopolitischer Unsicherheit und technischer Schwäche. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 224 Milliarden Dollar bei einem Kurs, der seit drei Quartalen nur eine Richtung kennt. Das Glamsterdam-Upgrade wurde von Juni auf das dritte Quartal 2026 verschoben und soll die Gasgrenze von 60 Millionen auf 200 Millionen anheben. Diese Änderung bringt Block-Level Access Lists und eine neue Art der Transaktionsverarbeitung, die Ethereum deutlich schneller machen könnte.

Die Ethereum Foundation hatte am 23. Juni ihr Budget um 40 Prozent gekürzt und 20 Prozent der Belegschaft entlassen. Spot-ETH-ETFs verzeichneten in der Woche bis zum 11. Juli erstmals seit acht Wochen wieder 84,42 Millionen Dollar an Zuflüssen. Citi senkte am 1. Juli das 12-Monats-Kursziel von 3.175 auf 2.240 Dollar, was die Ethereum Prognose bei Großbanken pessimistischer macht.

Laut The Coin Republic zogen Wallets innerhalb von drei Tagen 89.396 ETH im Wert von 164,88 Millionen Dollar von Coinbase Prime ab. Ein Analyst hält ein langfristiges Kursziel von 10.000 Dollar aufrecht, solange die Unterstützung bei 1.500 Dollar hält. Am 16. Juli startete ein 1,3 Milliarden Dollar schwerer tokenisierter Fonds auf Ethereum. Die institutionelle Seite baut trotz aller Turbulenzen weiter auf dem Netzwerk auf. Die Ethereum Prognose hängt von der 1.945-Dollar-Marke ab, doch in Phasen wie diesen fließt Kapital auch in Projekte, die vor dem ersten Handelstag an einer Börse stehen.

Pepeto baut einen Risk Scorer für den Meme-Coin-Markt

Die Ethereum Prognose zeigt große Halter, die während der Angst Positionen aufbauen, und dieselbe Logik treibt Kapital in Presale-Projekte mit konkretem Listing-Horizont. Pepeto hat dort eine Lücke erkannt, die der Meme-Coin-Markt seit Jahren nicht geschlossen hat. Der Risk Scorer gibt Haltern ein Werkzeug, mit dem sie jeden Wallet und jeden Smart Contract prüfen können, bevor sie Kapital einsetzen.

Diese Art von Schutz existiert bei den meisten Presale-Token nicht, und genau das macht den Unterschied für Anleger, die ihr Risiko vor dem Kauf verstehen wollen. Ein ehemaliger Binance-Experte mit direktem Wissen darüber, wie große Listings Handelsvolumen und Aufmerksamkeit erzeugen, gehört zum Team, und dieses Verständnis auf Börsenniveau zeigt sich in den Produkten, die bereits vor dem geplanten Börsenstart einsatzbereit sind. PepetoSwap arbeitet als gebührenfreie Handelsplattform, auf der Meme-Coin-Halter Positionen bewegen können, ohne Rendite an Plattformgebühren abzugeben.

Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, ohne dass der Token an einer einzigen Börse gehandelt wurde. Jede Preisstufe füllt sich schneller als die vorherige, und heutige Käufer zahlen weniger als diejenigen, die nächste Woche einsteigen. SolidProof hat den gesamten Smart-Contract-Code einer vollständigen Prüfung unterzogen und die Sicherheit des Vertrags bestätigt, bevor der Presale für öffentliche Käufer geöffnet wurde.

Die Token-Menge beträgt 420 Billionen und spiegelt damit das Modell des originalen Pepe-Coins wider, der allein durch Nachfrage auf 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung kletterte.

Der aktuelle Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, und dieser Einstieg existiert nur bis das erwartete Binance-Listing den Handel für ein deutlich größeres Publikum öffnet. Der Abstand zwischen dem heutigen Presale-Preis und dem, was ein Börsenstart an Kursbewegung liefern könnte, ist der Grund, warum tausende Wallets sich bereits positioniert haben. Die Ethereum Prognose verlangt Monate bis zur Erholung, doch der Presale bietet ein Fenster, das sich beim Listing schließt.

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Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt Wale, die bei extremer Angst 164 Millionen Dollar in ETH bewegen, und genau dieses Verhalten spiegelt sich im Pepeto-Presale wider. ETH muss zuerst 1.945 Dollar zurückerobern und Glamsterdam liefern, bevor eine Erholung greifen kann. Pepeto hat den Risk Scorer und PepetoSwap vor dem Listing fertiggestellt und damit Werkzeuge geschaffen, die den meisten Token fehlen. Die Wallets, die heute einsteigen, sichern sich den Preis vor dem Listing, und wer wartet, könnte die Gelegenheit dieses Zyklus verpassen. Die Ethereum Prognose bestätigt, dass dieses Fenster sich beim Börsenstart schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die Ethereum Prognose für Juli 2026?

ETH handelt bei rund 1.857 Dollar, nachdem Wale 89.396 ETH im Wert von 164 Millionen Dollar von Coinbase Prime abgezogen haben. Der Fear and Greed Index steht bei 22, das Glamsterdam-Upgrade wurde auf das dritte Quartal verschoben, und die Ethereum Prognose hängt davon ab, ob der Kurs die 1.945-Dollar-Marke zurückerobern kann.

Was macht Pepeto als Presale-Projekt besonders?

Pepeto bietet den Risk Scorer und PepetoSwap ohne Gebühren, und der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, bevor der Token an einer Börse gelistet wurde. Alle Presale-Details und Anleitungen zu den Werkzeugen sind auf pepetocoin.com verfügbar.