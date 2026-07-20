Bremen (ots) -Selbsternannte "Pedo-Hunter" machen Jagd auf mutmaßliche Pädokriminelle - und ihre Videos werden millionenfach gesehen und gefeiert. Für ihre Jagd fälschen die "Pedo-Hunter" Profile Minderjähriger, stellen mutmaßlichen Tätern Fallen und veröffentlichen die Konfrontationen online. Reporter Tobias Dammers begleitet für die neue "Y Kollektiv"-Reportage den bekannten "Pedo-Hunter" Marvin Ojaghi und fragt: Was passiert, wenn "Pedo-Hunter" zu weit gehen? Denn aus vermeintlichem Kinderschutz wird bei manchen Selbstjustiz - und die ist verboten und strafbar. Exklusiv besucht Dammers einen "Pedo-Hunter" im Gefängnis, der wegen Raubs und Menschenraubs verurteilt wurde und nun auf seine Revision wartet. Inspiriert wurde der 24-Jährige angeblich von Social-Media-Videos anderer "Pedo-Hunter". Wie weit gehen selbsternannte "Pedo-Hunter" - und was treibt sie wirklich an?"Y-Kollektiv: Er jagt Pädokriminelle - Zwischen Kinderschutz und Selbstjustiz" ist ab 20. Juli 2026 in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/y-kollektiv) verfügbar."Y-Kollektiv: Er jagt Pädokriminelle - Zwischen Kinderschutz und Selbstjustiz"Die Masche ist immer dieselbe: Online geben sich "Pedo-Hunter" in gefälschten Profilen als minderjährige Mädchen oder Jungen aus, stellen mutmaßlichen Tätern Fallen - und publizieren die Konfrontationen im Netz. "Y-Kollektiv"-Reporter Tobias Dammers erlebt hautnah, wie Ojaghi mit einem Mann chattet, ihn am Treffpunkt stellt und der Polizei übergibt - alles live gestreamt.Aber Tobias Dammers erlebt auch die andere Seite: "Pedo-Hunter", die weit über Kinderschutz hinausgehen. Exklusiv trifft er Alexander H. in der JVA Frankfurt - verurteilt zu fast sieben Jahren Haft wegen Raubs und Menschenraubs. Alexander wollte mutmaßliche Pädokriminelle nicht nur stellen, sondern selbst bestrafen. Er sagt, er wurde inspiriert von "Pedo-Hunter"-Videos. Jetzt wird er online als Märtyrer gefeiert. Dammers erlebt einen Mann, der Selbstjustiz für legitim hält - und sich selbst offenbar nicht als Straftäter sieht. Alexander H. wartet auf seine Revision.Ermittlungsbehörden kritisieren die Aktivitäten der "Pedo-Hunter" scharf. "Y-Kollektiv"-Reporter Tobias Dammers begleitet das LKA Nordrhein-Westfalen bei verdeckten Online-Ermittlungen gegen Pädokriminelle - und erfährt, warum die Behörden "Pedo-Hunter" als Gefahr für ihre Arbeit sehen.Und er trifft Georg, einen der wenigen Pädophilen in Deutschland, der offen über seine Neigung spricht. Georg setzt sich dafür ein, dass Pädophilie und Pädokriminalität nicht gleichgesetzt werden. Er erlebt hautnah, welchen Hass die "Pedo-Hunter"-Videos auf Menschen wie ihn lenken."Y-Kollektiv: Er jagt Pädokriminelle - Zwischen Kinderschutz und Selbstjustiz" fragt, wo die Grenze zwischen Kinderschutz und Selbstjustiz verläuft - und was selbsternannte "Pedo-Hunter" wirklich antreibt."Y-Kollektiv: Er jagt Pädokriminelle - Zwischen Kinderschutz und Selbstjustiz" (Autor: Tobias Dammers) ist eine Labo-M-Produktion im Auftrag von Radio Bremen (Redaktion: Nino Seidel) für die ARD Mediathek 2026.Fotos können bei ARD Foto (http://www.ardfoto.de) abgerufen werden.Pressekontakt:Radio BremenKommunikation / PresseDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/6317529