Die britische Regierung hat die Einführung einer neuen kilometerabhängigen Steuer für Elektroautos und Plug-in-Hybride beschlossen - ab dem 1. April 2028 müssen Besitzer von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) und Brennstoffzellenautos zusätzlich zur bestehenden Kfz-Steuer (Vehicle Excise Duty, VED) die sogenannte Electric Vehicle Excise Duty (eVED) entrichten. Die Abgabe soll die sinkenden Einnahmen aus der Kraftstoffsteuer ausgleichen, D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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