Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 20.07.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 28.590 Punkten. Der Index konnte sich am Morgen moderat erholen, gab am Nachmittag die Teilgewinne wieder ab. Das Tagestief, das in einer dynamischen Bewegung formatiert wurde, ist direkt zurückgekauft worden. Der Nasdaq konnte sich bis zum Abend deutlicher erholen, gab aber auch diese Gewinne bis zum Handelsschluss wieder ab. Er ging unwesentlich über der morgendlichen Notierung aus dem Tageshandel.

- Nasdaq 100 WKN A0AE1X - ISIN US6311011XXX - Ticker: US100

?? Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Die Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig leicht positiv, solange die SMA20 verteidigt wird.

bleibt kurzfristig leicht positiv, solange die SMA20 verteidigt wird. Die Nasdaq 100 Analyse zeigt mit der SMA50 im Stundenchart und der SMA200 im 4-Stunden-Chart zwei entscheidende Widerstände.

zeigt mit der SMA50 im Stundenchart und der SMA200 im 4-Stunden-Chart zwei entscheidende Widerstände. Oberhalb von 28.731 Punkten überwiegen leicht die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung.

Nasdaq 100 Prognose: Markt startet nach volatilem Freitag leicht fester

Die Nasdaq 100 Prognose für Montag zeigt einen leicht positiven Handelsstart. Nach einem volatilen Freitag eröffnete der Index am Montagmorgen bei 28.731 Punkten und damit rund 141 Punkte über dem Niveau des Freitagmorgens.

Am Freitag konnte sich der Nasdaq im Tagesverlauf zunächst moderat erholen, gab die Gewinne am Nachmittag jedoch wieder vollständig ab. Das Tagestief wurde zwar dynamisch zurückgekauft, allerdings fehlte den Käufern anschließend die Kraft, die Erholung bis zum Handelsschluss zu verteidigen. Der Handel endete nahezu auf dem Eröffnungsniveau.

Die erwartete Handelsspanne wurde dabei nahezu punktgenau erreicht.

Kennzahl 17.07. Prognose Tageshoch 28.791 28.779 Tagestief 28.245 28.165 Tagesschluss 28.604 - Handelsspanne 546 Punkte -

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