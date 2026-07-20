DAX Prognose für Montag, 20.07.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 24.705 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte sich zunächst aufwärtsschieben, gab die Gewinne aber mit Aufnahme des Xetra Handels wieder ab. Es ging bis zum Mittag abwärts, erst dann gelang die Stabilisierung und die moderate Erholung. Auch im Handel zum Wochenschluss wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich bröckelten die Notierungen wieder etwas ab. DAX ging bei 24.827 Punkten aus dem Tages- und Wochenhandel..

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

DAX Prognose: Das kurzfristige Chartbild bleibt bärisch, solange der DAX unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert.

Das kurzfristige Chartbild bleibt bärisch, solange der DAX unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert. DAX Aktuell: Die Marke von 24.840 Punkten entscheidet über die kurzfristige Handelsrichtung.

Die Marke von 24.840 Punkten entscheidet über die kurzfristige Handelsrichtung. Ein nachhaltiger Anstieg über 25.000 Punkte würde das technische Bild deutlich verbessern.

Der DAX startete am Freitag bei 24.705 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem zunächst freundlichen Handelsbeginn konnte der deutsche Leitindex seine Gewinne mit Eröffnung des Xetra-Handels nicht behaupten. Bis zum Mittag dominierten die Verkäufer, ehe sich der Markt stabilisierte und eine moderate Erholung einsetzte.

Zum Xetra-Schluss notierte der DAX bei 24.828 Punkten, nachbörslich gaben die Kurse leicht nach. Der Index beendete den Tages- und Wochenhandel schließlich bei 24.827 Punkten.

Von den 40 DAX-Werten schlossen 18 Aktien im Plus, während 22 Titel Verluste verzeichneten. Zu den stärksten Gewinnern gehörten Rheinmetall (+2,83%), E.ON (+1,95%) und Deutsche Telekom (+1,93%). Die größten Verlierer waren Commerzbank (-2,42%), Scout24 (-2,20%) und Deutsche Bank (-2,10%).

DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der DAX zunächst unter der SMA20 (aktuell 24.815 Punkte). Nach einem ersten gescheiterten Ausbruchsversuch gelang es dem Index später, diese Durchschnittslinie zurückzuerobern und sich kurzfristig darüber zu etablieren. Die Erholung endete allerdings nahezu punktgenau an der SMA50 bei aktuell 24.842 Punkten. Von dort setzte zum Wochenschluss erneut Verkaufsdruck ein.

Für die Bullen bleibt entscheidend, den DAX per Stundenschluss nachhaltig über der SMA50 zu etablieren. Gelingt dies, könnte die Erholung bis an die SMA200 bei aktuell 25.035 Punkten führen. Diese Marke dürfte allerdings einen bedeutenden Widerstand darstellen, nachdem sie im Juni noch als wichtige Unterstützung fungierte. Auf der Unterseite würde ein Rückfall unter die SMA20 das kurzfristige Chartbild erneut eintrüben. In diesem Fall rücken zunächst das Freitagstief sowie anschließend die Bereiche um 24.490 bis 24.475 Punkte und 24.330 bis 24.315 Punkte in den Fokus....

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