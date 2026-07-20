Künftig will Apple wohl Mitarbeiter:innen in Stores mit einem neuen KI-Tool ausstatten. Die Künstliche Intelligenz soll ihnen den Arbeitsalltag erleichtern. Doch einigen Mitarbeiter:innen bereitet das Vorhaben Sorge. Apple hat nicht nur große KI-Pläne für die eigenen Produkte. Auch für Mitarbeiter:innen soll sich durch Künstliche Intelligenz zukünftig der Arbeitsalltag umgestalten. Wie Bloomberg berichtet, will der iPhone-Konzern den Mitarbeiter:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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